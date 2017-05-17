G.Saray transferi resmi siteden açıkladı
Galatasaray Kadın Voleybol Takımı, sezonu Eczacıbaşı VitrA'da tamamlayan milli oyuncu Neslihan Demir Güler'i kadrosuna kattı.
Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Türk kadın voleybolunun son dönemdeki en büyük yıldızlarından Neslihan Demir Güler, Galatasaray'da." ifadesi kullanıldı.
Açıklamada, tecrübeli oyuncuya sarı-kırmızılı forma altında başarı dileğinde bulunulurken, Neslihan'ın Eskişehir DSİ'de başladığı profesyonel kariyerinde Yeşilyurt, VakıfBank, Tenerife ve Eczacıbaşı VitrA formaları ile 12 kupa kazandığı aktarıldı.
- 17 Mayıs 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 01:38
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Ucuz kurtuldu
Toplam 118
Yorum
BÜTÜN RENKLİLEREE Zaaaaaaa!!!!!!! xD XD XD XD XD bence alışın artık bi 10 yıl da ağlarsınız :D beter olun 20 yıldır teşfik eyyam kayırma ile bulara geldiniz
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Tuncay Şanlı Edmilson’u izledi
Toplam 19
Yorum
ALL-IN sen ne diyon ya
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Atiker Konyaspor tarihinde ilk kez finale yükseldi
Toplam 1
Yorum
sami tarih derken neye gore tarih yaw, bu ulkede herkes efsane, herkes unlu, herkes star, yeter be kendizi begenmis ukalalar
G.Saray transferi resmi siteden açıkladı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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