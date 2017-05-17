 G.Saray transferi resmi siteden açıkladı – Fotomaç – 17 Mayıs 2017
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    17 Mayıs 2017, Çarşamba
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    G.Saray transferi resmi siteden açıkladı

    G.Saray transferi resmi siteden açıkladı

    Galatasaray Kadın Voleybol Takımı, sezonu Eczacıbaşı VitrA'da tamamlayan milli oyuncu Neslihan Demir Güler'i kadrosuna kattı.

    Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Türk kadın voleybolunun son dönemdeki en büyük yıldızlarından Neslihan Demir Güler, Galatasaray'da." ifadesi kullanıldı.

    Açıklamada, tecrübeli oyuncuya sarı-kırmızılı forma altında başarı dileğinde bulunulurken, Neslihan'ın Eskişehir DSİ'de başladığı profesyonel kariyerinde Yeşilyurt, VakıfBank, Tenerife ve Eczacıbaşı VitrA formaları ile 12 kupa kazandığı aktarıldı.

    1. 17 Mayıs 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 01:38
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