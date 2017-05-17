Eczacıbaşı VitrA'nın yeni başantrenörü Motta
Voleybol Vestel Venus Sultanlar Ligi ekiplerinden Eczacıbaşı Vitra'nın yeni başantrenörü Brezilyalı Marco Aurelio Motta oldu.
Turuncu-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, Motta ile 2 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.
Daha önce 2004-2007 yıllarında Eczacıbaşı VitrA'yı çalıştıran Motta, 2011-2013'te A Milli Kadın Voleybol Takımı'nda görev yapmış ve ay-yıldızlı takımı 2012 Londra Olimpiyatları'na götürmüştü.
Turuncu-beyazlı takımın ayrıca 33 yaşındaki Sırp oyuncu Maja Ognjenovic'in sözleşmesinin 1 yıl uzatıldığı kaydedildi.
Eczacıbaşı VitrA'nın, Çanakkale Belediyespor'dan 22 yaşındaki Beyza Arıcı'yı da renklerine kattığı ifade edildi.
- 17 Mayıs 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 17:55
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Başakşehir lige renk katıyor
Toplam 36
Yorum
efe İnceleyelim.Başakşehirin BJK ye attığı bariz ofsayt,Fb maçında verilmeyen penaltısı,Volkan babacana verilmeyen cezalar.Yav daha neler neler.
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3 yılın en iyi performansı
Toplam 2
Yorum
iyi hoş diyorsunda arkasında oynayan tolga ve selçuk 10 dk topu hücuma çıkaramıyor yana geri sağlam kamp yaparsa arkasında iki klas adam iş yapar!!
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Josue sonradan açıldı
Toplam 6
Yorum
olurmu olmaz selçuktan iyi oynuyor ama ne olcak dikine oynuyor şut çekiyor hücuma katılıyor! tolga jouse yap bakalım görelim ama yemez!!
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