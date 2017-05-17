 Eczacıbaşı VitrA'nın yeni başantrenörü Motta – Fotomaç – 17 Mayıs 2017
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    17 Mayıs 2017, Çarşamba
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    Eczacıbaşı VitrA'nın yeni başantrenörü Motta

    Eczacıbaşı VitrA'nın yeni başantrenörü Motta

    Voleybol Vestel Venus Sultanlar Ligi ekiplerinden Eczacıbaşı Vitra'nın yeni başantrenörü Brezilyalı Marco Aurelio Motta oldu.

    Turuncu-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, Motta ile 2 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.

    Daha önce 2004-2007 yıllarında Eczacıbaşı VitrA'yı çalıştıran Motta, 2011-2013'te A Milli Kadın Voleybol Takımı'nda görev yapmış ve ay-yıldızlı takımı 2012 Londra Olimpiyatları'na götürmüştü.

    Turuncu-beyazlı takımın ayrıca 33 yaşındaki Sırp oyuncu Maja Ognjenovic'in sözleşmesinin 1 yıl uzatıldığı kaydedildi.

    Eczacıbaşı VitrA'nın, Çanakkale Belediyespor'dan 22 yaşındaki Beyza Arıcı'yı da renklerine kattığı ifade edildi.

    1. 17 Mayıs 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 17:55
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