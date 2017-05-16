G.Saray transferi resmi siteden açıkladı
Galatasaray Kadın Voleybol Takımı, sezonu Eczacıbaşı VitrA'da tamamlayan milli oyuncu Neslihan Demir Güler'i kadrosuna kattı.
Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Türk kadın voleybolunun son dönemdeki en büyük yıldızlarından Neslihan Demir Güler, Galatasaray'da." ifadesi kullanıldı.
Açıklamada, tecrübeli oyuncuya sarı-kırmızılı forma altında başarı dileğinde bulunulurken, Neslihan'ın Eskişehir DSİ'de başladığı profesyonel kariyerinde Yeşilyurt, VakıfBank, Tenerife ve Eczacıbaşı VitrA formaları ile 12 kupa kazandığı aktarıldı.
- 16 Mayıs 2017, Salı
- Güncelleme: 20:25
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Serdar Taşçı 1.8 istiyor
Toplam 8
Yorum
Erhan Alman Milli Takımı'nda oynamış birini beğenmeğen arkadaşların Serdar Taşçı'nın oynadığı futbol hakkında bilgileri olmadığını düşünüyorum.
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Üste para istiyor!
Toplam 39
Yorum
mustafa KLUBUN TAPUSUNU DA VERELİMMİ !
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Devler PFDK'da!
Toplam 1
Yorum
Bjk Futbol Federasyonu Acaba Fb.nin sevk edilmediği bir hafta var mı? Terane aynı "çirkin ve kötü tezahürat." Diğerlerinin tribününde güller açıyor ya
G.Saray transferi resmi siteden açıkladı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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