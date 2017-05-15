Vakıfbank Dünya Şampiyonu!
Geçtiğimiz ay İtalya’da Avrupa Şampiyonu olan Vakıfbank Kadın Voleybol Takımı, bu kez Dünya Kulüpler Şampiyonası’nda zafere uzandı. Finalde Brezilya ekibi Rexona Sesc’e set vermeyen temsilcimiz, ikinci kez bu kupayı kazanmayı başardı.
Vakıfbank Kadın Voleybol Takımı, başarılarına bir yenisini daha ekledi. Nisan ayında İtalya'da Şampiyonlar Ligi Kupası'nı kaldıran sarı-siyahlılar, bu kez de dünyanın en iyisi olmayı başardı. Japonya'da yapılan Dünya Kulüpler Şampiyonası'nın finalinde Brezilya ekibi Rexona Sesc ile karşılaşan temsilcimiz, rakibine şans tanımadı. Baştan sona üstün olan Vakıfbank, salondan 3-0 galip ayrıldı ve ikinci kez Dünya Şampiyonu oldu.
Maça hızlı başlayan Vakıfbank, ilk setten 25-19 kazandı. Temsilcimiz 10-5 geriye düştüğü ikinci seti 25-21 önde bitirirken, son setten de aynı skorla galip ayrıldı. Çinli Ting Zhu, 19 sayıyla Rexona zaferinde önemli rol oynadı.
ECZACIBAŞI 4.'LÜKTE KALDI
Şampyonadaki diğer temsilcimiz Eczacıbaşı Vitra ise turnuvayı 4. tamamladı. Turuncubeyazlılar, 3.'lük karşılaşmasında İsviçre'nin Volero Zürih ekibine 3-2 mağlup oldu.
KUPA CANAVARI
Dünya Kulüpler Şampiyonası'nda ikinci kez zafere uzanan Vakıfbank, toplamda 7. uluslararası kupayı kazandı. Temsilcimizin müzesinde 3
Şampiyonlar Ligi, birer Avrupa Challenge Kupası ve Avrupa Top Teams kupaları yer alıyor.
CUMHURBAŞKANI'NDAN TEBRİK TELGRAFI
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Dünya Şampiyonu Vakıfbank'ı tebrik etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Vakıfbank Spor Kulübü Başkanı Osman Dermen'e tebrik telgrafı gönderdi. Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç da, şu mesajı yayınladı: "VakıfBank Voleybol Takımı'nı tüm kalbimle kutlarım. Şampiyonlukta emeği geçen sporcuları, teknik kadroyu tebrik ediyorum."
Maça hızlı başlayan Vakıfbank, ilk setten 25-19 kazandı. Temsilcimiz 10-5 geriye düştüğü ikinci seti 25-21 önde bitirirken, son setten de aynı skorla galip ayrıldı. Çinli Ting Zhu, 19 sayıyla Rexona zaferinde önemli rol oynadı.
ECZACIBAŞI 4.'LÜKTE KALDI
Şampyonadaki diğer temsilcimiz Eczacıbaşı Vitra ise turnuvayı 4. tamamladı. Turuncubeyazlılar, 3.'lük karşılaşmasında İsviçre'nin Volero Zürih ekibine 3-2 mağlup oldu.
KUPA CANAVARI
Dünya Kulüpler Şampiyonası'nda ikinci kez zafere uzanan Vakıfbank, toplamda 7. uluslararası kupayı kazandı. Temsilcimizin müzesinde 3
Şampiyonlar Ligi, birer Avrupa Challenge Kupası ve Avrupa Top Teams kupaları yer alıyor.
CUMHURBAŞKANI'NDAN TEBRİK TELGRAFI
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Dünya Şampiyonu Vakıfbank'ı tebrik etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Vakıfbank Spor Kulübü Başkanı Osman Dermen'e tebrik telgrafı gönderdi. Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç da, şu mesajı yayınladı: "VakıfBank Voleybol Takımı'nı tüm kalbimle kutlarım. Şampiyonlukta emeği geçen sporcuları, teknik kadroyu tebrik ediyorum."
- 15 Mayıs 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 01:43
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Fırtına’nın oğlu Yazıcı
Toplam 2
Yorum
lazyo yusuf genç yetenek fakat çok şişirdiler.görüldüğü gibi değil attığı gole kendi inandımı acababeceri değil tamamen şans
- Fırtına’nın oğlu Yazıcı
Toplam 2
Yorum
tsts yusuf yazıcı futbol yok ama çok ballı ... nereye kadar balverir
- Fenerbahçe ve Galatasaray Balotelli'nin peşinde
Toplam 18
Yorum
yorumcu bu adamın yanına felipe meloyu getirseler cok iyi olcaklar
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