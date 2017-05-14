 Vakıfbank kupa aşkına – Fotomaç – 14 Mayıs 2017
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    14 Mayıs 2017, Pazar
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    kupa aşkına

    Vakıfbank kupa aşkına
    Dünya Kulüpler Voleybol Şampiyonası'nda Eczacıbaşı'yı 3-1 yenen VakıfBank finale yükseldi. 116 dakika süren mücadelenin setleri; 25-20, 25-23, 23-25 ve 25-22 sona erdi. , 2013'te şampiyonluğa ulaştığı organizasyonda ikinci kez aynı şansı yakaladı. İstanbul ekibi, bugün 13.30'da Brezilya ekibi Rexona Sesc ile kupa için kapışacak. Eczacıbaşı VitrA ise İsviçre'den Volero Zürih ile saat 08.40'ta üçüncülük mücadelesi verecek.
    1. 14 Mayıs 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 01:58
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