 Vakıfbank, dünya şampiyonu oldu! – Fotomaç – 14 Mayıs 2017
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    14 Mayıs 2017, Pazar
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    Vakıfbank, dünya şampiyonu oldu!

    Vakıfbank, dünya şampiyonu oldu!
    VakıfBank Kadın Voleybol Takımı, Dünya Kulüpler Şampiyonası finalinde Brezilya temsilcisi Rexona-Sesc'i 3-0 yenerek şampiyon oldu.

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    1. 14 Mayıs 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 14:54
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