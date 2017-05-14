Vakıfbank, dünya şampiyonu oldu!
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- 14 Mayıs 2017, Pazar
- Güncelleme: 14:54
- Volkan farkı önledi
Toplam 4
Yorum
Tonyo "BAZI SEYLER HIC DEGISMEZ " evet degismez mesela Volkan cok iyi kaleci olmasina ragmen nefret kusan bir futbolcu karakteri degismeyecektir
- Dick Advocaat: “Kupayı kazanmazsak, başarılı değilim”
Toplam 15
Yorum
emre yeminle söylüyorum ismail köybaşı gibi birini değil maça antremana top toplayıcı yapmam..o kadar kalitesiz adam işte
- Dick Advocaat: “Kupayı kazanmazsak, başarılı değilim”
Toplam 15
Yorum
emre ismail köybaşı gibi,ozan gibi,salih gibi,volkan şen gibi,hasan ali gibi kalibresiz oyuncularla dolu takımdan ne bekliyorsunuz..
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