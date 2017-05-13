Finali garantiledik

Japonya’daki Kadınlar Dünya Kulüpler Voleybol Şampiyonası’nda ev sahibi Red Rockets’i 3-0 yenen Eczacıbaşı, daha önce yarı finali garantileyen VakıfBank’la eşleşti

Japonya'da düzenlenen Kadınlar Dünya Kulüpler Voleybol Şampiyonası'nda Eczacıbaşı VitrA, 3. maçında ev sahibi NEC Red Rockets takımını 3-0 yenerek yarı finale adını yazdırdı. Karşılaşmanın setlerini 25-22, 25-22 ve 25-16 kazanmayı başaran Eczacıbaşı rakibinin taraftar desteğine rağmen üstün bir oyun ortaya koyarak maçtan zaferle ayrıldı. B Grubu'nda ikinci sırayı alan temsilcimiz, A Grubu'nda daha önceden yarı finali garantileyen ve son maçında yine ev sahibi ülkeden Hisamitsu Springs takımını 25-17, 25-21 ve 25- 22'lik setlerle 3-0'la geçip gruptan 3'te 3'le lider çıkan VakıfBank'la eşleşti. İki ekibimizin final için karşı karşıya geleceği dev randevu bugün saat 06.55'te oynanacak. FİNAL karşılaşmasının yarın oynanacağı Dünya Kulüpler Voleybol Şampiyonası'nda Eczacıbaşı VitrA'nın yanı sıra 2010'da Fenerbahçe, 2013'te ise VakıfBank şampiyonluğa ulaşmayı başarmıştı.



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Temsilcilerimiz, toplamda elde ettiği 4 altın madalya ile turnuvanın en başarılı ülkesi konumunda bulunuyor. Yarı finalin diğer maçında ise Rusya'dan D.Moskova'yı 3-1 yenen Brezilya ekibi Rexona-Sesc, B Grubu lideri Volero Zürih'le kozlarını paylaşacak.