VakıfBank yenilgisiz yarı finalde

Japonya'nın Kobe şehrinde düzenlenen FIVB Dünya Kulüpler Şampiyonası'na A Grubu'nda yer alan VakıfBank, üçüncü ve son maçında ev sahibi Japonya'dan Hisamitsu Springs'i 3-0'lık (25-17, 25-21, 25-22) sonuçla yendi. Böylece yarı finale namağlup olarak yükselen VakıfBank, finale çıkmak için 13 Mayıs Cumartesi günü (yarın) saat 06.55'de Eczacıbaşı VitrA ile karşılaşacak.



FIVB Kulüpler Dünya Şampiyonası A Grubu'nda yer alan VakıfBank, üçüncü ve son maçında Japonya'nın Hisamitsu Springs takımını 3-0'lık sonuçla yenerek adını namağlup şekilde yarı finale yazdırdı. Sarı-siyahlılarda maçın skorer isimleri 16'şar sayı üreten Gözde Kırdar ve Melis Durul oldu. Bu sonuçla VakıfBank, yarı finalde B Grubu'nu ikinci sırada bitiren Eczacıbaşı VitrA ile eşleşmiş oldu. Bu sezon VakıfBank ile EczacıBaşı VitrA 8 kez karşılaşmış, bu mücadelelerin 7'sinde gülen VakıfBank olmuştu. Finale çıkacak takımın belli olacağı mücadele 13 Mayıs Cumartesi günü (yarın) saat 06.55'de başlayacak.



Maça iyi başlayan VakıfBank, 8-5 önde geçtiği ilk teknik mola sonrasında başta Kübra Çalışkan olmak üzere tuttuğu bloklarla farkı açtı ve 25-17 ile 1-0 öne geçti. Daha dengeli geçen ikinci sette skor olarak hep üstün kalan sarı-siyahlılar, 25-21'le durumu 2-0'a getirdi. VakıfBank rotasyona gittiği üçüncü sette de ilk teknik moladan sonra oyunun kontrolünü tamamen eline geçirdi. Bu seti 25-22, maçı da 3-0 kazanan sarı-siyahlılar bloklarda yakaladığı 12-5'lik üstünlükle dikkat çekti.



Gruptaki üçüncü maçta da yüksek bir konsantrasyonla oynadıklarını belirten VakıfBank'ın yıldız oyuncularından Kimberly Hill, "Böyle mücadele eden bir takımın parçası olduğum için çok mutluyum. Bugün servislerde çok iyiydik. Rakibimizin hızlı hücum etmesine bu sayede engel olduk. Şimdi önümüzde yarı final maçı var. Rakibimiz Eczacıbaşı VitrA. Onlarla bu sezon birçok kez karşı karşıya geldik. Ama her seferinde ilk kez karşılaşıyormuşuz gibi ciddiyetle oynadık. Şimdi de bu şekilde hazırlanıp, kazanmak ve finale çıkmak istiyoruz" dedi.



VakıfBank Başantrenörü Giovanni Guidetti de, "Bugün oynayan bütün oyuncularımı tebrik ederim. Kulüpler Dünya Şampiyonası gibi önemli bir turnuvada, genelde az forma şansı bulan oyuncularla sahada olup 3-0'lık galibiyet aldığımız için mutluyum. Her zaman söylediğim gibi VakıfBank'ın 6 tane değil 14 tane çok iyi oyuncusu var. Bugün de genelde kenarda görev bekleyen oyuncularım sahaya çıkıp en iyisini yaptılar. Eczacıbaşı VitrA ile bu sezon çok kez karşılaştık. Ancak bundan önceki maçları düşünürsek çok büyük bir hata yapmış oluruz. Yarın çok önemli bir maç olacak. Zaten Kulüpler Dünya Şampiyonası yarı finali, adı üstünde yeterince önemli bir karşılaşma. Hisamitsu Springs de bugün harika bir savunma yaptı. Onları da tebrik ediyorum" ifadelerini kullandı.