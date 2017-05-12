Eczacıbaşı VitrA yarı finalde
2017 FIVB Dünya Kulüpler Şampiyonası B Grubu son maçında Japon rakibi Nec Red Rockets'ı 3-0 mağlup eden Eczacıbaşı VitrA, grup ikincisi olarak yarı finale yükseldi.
SALON: Green Arena Kobe
HAKEMLER: Fabrizio Saltalippi (ITA-İtalya), Joo-Hee Kang (KOR-Güney Kore)
ECZACIBAŞI VİTRA: Adams, Ognjenovic, Larson, Büşra, Boskovic, Hande, (Gülden (L), Neslihan, Nilay, Ceylan)
NEC RED ROCKETS: Yamaguchi, Koga, Ohno, Yanagita, Oumi, Shimamura, (Torigoe (L), Aratani)
SETLER: 3-0 (25-22,25-22,25-16)
SÜRE: 86 dakika (31,29,26)
- 12 Mayıs 2017, Cuma
- Güncelleme: 11:30
- Talisca’ya 1 maç ceza!
Toplam 13
Yorum
Adam Elinizden geleni yapın, lakin yine 3. yıldızı alacaklar.
- Caner Erkin’i satacağız
Toplam 12
Yorum
Uzeyr Bu kadar düşük bir meblağı ödememek için riske girmeye gerek yok. verin parayı alın Caner. Her ne kadar disiplinsiz olsada iyi futbolcu
- PFDK Talisca'nın cezasını açıkladı
Toplam 40
Yorum
DOĞRU YORUM. RVP Tüm BJK taraftarına dilhareketi yapmış taraftarı isyana teşvik etmiştir.TALİSCA ise volkanın eliyle kendisini itmesinden dolayı yaptı.
Eczacıbaşı VitrA yarı finalde haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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