 VakıfBank ve Eczacıbaşı üçüncü maçlarına çıkacak – Fotomaç – 11 Mayıs 2017
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    11 Mayıs 2017, Perşembe
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    VakıfBank ve Eczacıbaşı üçüncü maçlarına çıkacak

    VakıfBank ve Eczacıbaşı üçüncü maçlarına çıkacak

    Kadınlar Dünya Kulüpler Voleybol Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil eden VakıfBank ve Eczacıbaşı VitrA, yarın gruplarında üçüncü maçlarına çıkacak.

    Japonya'nın Kobe kentinde düzenlenen turnuvada VakıfBank, A Grubu'ndaki son maçında ev sahibi ülkeden Hisamitsu Springs ile TSİ 12.10'da karşılaşacak. Gruptaki ilk 2 maçını alarak yarı finale kalmayı garantileyen Türk temsilcisi, lider olarak üst tura kalmak adına mücadele edecek.

    Son iki yılın şampiyonu Eczacıbaşı VitrA ise B Grubu'ndaki son maçında Japonya'nın NEC Red Rockets takımıyla TSİ 08.40'ta mücadele edecek. İki maçta bir galibiyet eden İstanbul temsilcisi, son maçını kazanması halinde bile gruptaki diğer karşılaşmanın sonucuna göre yarı finale kalacak.

    Şampiyonada Eczacıbaşı VitrA'nın yanı sıra 2010'da Fenerbahçe, 2013'te ise VakıfBank şampiyonluğa ulaşmıştı. Türk takımları, toplamda elde ettiği 4 altın madalya ile turnuvanın en başarılı ülkesi konumunda bulunuyor.

    1. 11 Mayıs 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 13:18
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