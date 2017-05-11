VakıfBank ve Eczacıbaşı üçüncü maçlarına çıkacak
Kadınlar Dünya Kulüpler Voleybol Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil eden VakıfBank ve Eczacıbaşı VitrA, yarın gruplarında üçüncü maçlarına çıkacak.
Son iki yılın şampiyonu Eczacıbaşı VitrA ise B Grubu'ndaki son maçında Japonya'nın NEC Red Rockets takımıyla TSİ 08.40'ta mücadele edecek. İki maçta bir galibiyet eden İstanbul temsilcisi, son maçını kazanması halinde bile gruptaki diğer karşılaşmanın sonucuna göre yarı finale kalacak.
Şampiyonada Eczacıbaşı VitrA'nın yanı sıra 2010'da Fenerbahçe, 2013'te ise VakıfBank şampiyonluğa ulaşmıştı. Türk takımları, toplamda elde ettiği 4 altın madalya ile turnuvanın en başarılı ülkesi konumunda bulunuyor.
- 11 Mayıs 2017, Perşembe
- Güncelleme: 13:18
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Yorum
misafir Bütün cümleler büyük harf ile başlar.
- Buruk, Cikalleshi’yi istiyor
Toplam 1
Yorum
türkay İnsan psikolojisi ne kadar ilginç .tolunay hoca ile gol yememeye oynayan takım gol rekoru kıracak nerdeyse.osmanlı karşısındada sürdirek fav
- N’Doye’u yakaladı
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Yorum
Federal61 Ayrıca takıma iki penalti kazandırdı hatta son maçta direkten dönen topuda penalti oldu yani uc penalti kazandırdı daha ne yapsin adam
VakıfBank ve Eczacıbaşı üçüncü maçlarına çıkacak haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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