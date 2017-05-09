 Filede şölen bugün başlıyor – Fotomaç – 09 Mayıs 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    09 Mayıs 2017, Salı
    OYUN ENGLISH

    Filede şölen bugün başlıyor

    Filede şölen bugün başlıyor
    Türkiye'yi Eczacıbaşı VitrA ve VakıfBank'ın temsil edeceği 2017 Kadınlar Dünya Kulüpler Voleybol Şampiyonası bugün başlayacak. Japonya'nın Kobe kentinde düzenlenecek 11. Kadınlar Dünya Kulüpler Voleybol Şampiyonası'nın ilk maçlarında VakıfBank, Rusya'nın Dinamo Moskova ekibiyle 04.00'te, Eczacıbaşı VitrA da İsviçre'nin Volero Zürih takımıyla 06.45'te karşılaşacak. Eczacıbaşı VitrA, kupayı 2 kez kazanmıştı.
    1. 09 Mayıs 2017, Salı
    2. Güncelleme: 00:52
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Filede şölen bugün başlıyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.