Filede şölen bugün başlıyor
Türkiye'yi Eczacıbaşı VitrA ve VakıfBank'ın temsil edeceği 2017 Kadınlar Dünya Kulüpler Voleybol Şampiyonası bugün başlayacak. Japonya'nın Kobe kentinde düzenlenecek 11. Kadınlar Dünya Kulüpler Voleybol Şampiyonası'nın ilk maçlarında VakıfBank, Rusya'nın Dinamo Moskova ekibiyle 04.00'te, Eczacıbaşı VitrA da İsviçre'nin Volero Zürih takımıyla 06.45'te karşılaşacak. Eczacıbaşı VitrA, kupayı 2 kez kazanmıştı.
- 09 Mayıs 2017, Salı
- Güncelleme: 00:52
FOTOMAÇ GÜNDEM
- Ağır fatura!
Toplam 11
Yorum
laf sinirli olmak adaletsizleğe tahammül edememek başka bişey; karşılığında eylemde bulunmak başka bişey,
- Beşiktaş taraftarına hareket!
Toplam 49
Yorum
makdeburger bu adamı çok seviyorum ya,adamın dibi...
- Karabükspor tek attı üç aldı
Toplam 2
Yorum
bjkli Yanlış hoca tercihi yüzünden kaç yılın Süper Lig takımı küme düşüyor...Yazık ne yazık!
Filede şölen bugün başlıyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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