Dünya Kulüpler Voleybol Şampiyonası başladı
2017 Kadınlar Dünya Kulüpler Voleybol Şampiyonası, Japonya'nın Kobe kentinde başladı.
B Grubu'nda yer alan temsilcilerimizden Eczacıbaşı VitrA ise şampiyonanın ilk maçından 3-0 (25-22 / 25-20 / 26-24) mağlup ayrıldı. Eczacıbaşı VitrA, ikinci maçını çarşamba günü, TSİ 04.10'da Brezilyalı rakibi Volei Nestle Osasco'yla oynayacak.
- 09 Mayıs 2017, Salı
- Güncelleme: 09:41
- Emsalleri ne ceza aldı?
Toplam 19
Yorum
isimsiz tabloya baktığımda bir tuhaflık var sadece FB li futbolcular ceza almış bu durumda ya FB Türk futbolunu katlediyor yada Federasyan FB yi...
- Sneijder'den flaş açıklama
Toplam 1
Yorum
Xxx Ya terim ya ben ya hamza ya ben ya denizli ya ben ya tudor ya ben Brumayı ve bu saray soytarısını gönderin kombine alacağım
- Bunu nasıl görmedin!
Toplam 39
Yorum
lost_on_you bu pozisyona penaltı demek dünya tepsi şeklindedir demekle aynıdır.ters açı abu subuk fotolarla olmaz bu işler, pozisyonu izledik temas yok.
Dünya Kulüpler Voleybol Şampiyonası başladı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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