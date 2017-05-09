 Dünya Kulüpler Voleybol Şampiyonası başladı – Fotomaç – 09 Mayıs 2017
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    09 Mayıs 2017, Salı
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    Dünya Kulüpler Voleybol Şampiyonası başladı

    Dünya Kulüpler Voleybol Şampiyonası başladı

    2017 Kadınlar Dünya Kulüpler Voleybol Şampiyonası, Japonya'nın Kobe kentinde başladı.

    Temsilcilerimizden VakıfBank, A Grubunda Rusya ekibi Dinamo Moskova ile karşılaştı. Mücadeleyi 3-0 (25-22 / 25-19 / 25-18) üstünlükle bitiren VakıfBank, ikinci maçını çarşamba günü Brezilya ekibi Rexona-Sesc Rio ile TSİ 06.45'te oynayacak.

    B Grubu'nda yer alan temsilcilerimizden Eczacıbaşı VitrA ise şampiyonanın ilk maçından 3-0 (25-22 / 25-20 / 26-24) mağlup ayrıldı. Eczacıbaşı VitrA, ikinci maçını çarşamba günü, TSİ 04.10'da Brezilyalı rakibi Volei Nestle Osasco'yla oynayacak.
    1. 09 Mayıs 2017, Salı
    2. Güncelleme: 09:41
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