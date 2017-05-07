 Her branşta olmalı – Fotomaç – 07 Mayıs 2017
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    07 Mayıs 2017, Pazar
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    Her branşta olmalı

    Her branşta olmalı
    Vestel Venus Sultanlar Ligi'nde şampiyon olan Kadın Voleybol Takımı'nın tecrübeli ismi Bahar Toksoy Guidetti, finalde 3-0 yendikleri G.Saraylı oyuncularla beraber fotoğraf çektirmeleri hakkında konuştu. Bahar "Bu çok doğal. Galatasaraylı oyuncular milli takımdan arkadaşımız. Bu dostluk her branşta olmalı" dedi.
    1. 07 Mayıs 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 00:35
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