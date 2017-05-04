Halkbank Şampiyon!
Efeler Ligi’nde Arkas Spor’u dün 3-2 yenen Halkbank seriyi 3-1 kazanarak 2016-2017 sezonu şampiyonu oldu. Play-off finalinin en değerli oyuncusu ise yine Halkbank’tan Burutay seçildi.
Voleybolda Efeler Ligi playoff final serisi 4. maçında Arkas'ı 3-2 yenen Halkbank, seriyi 3-1 kazanarak, 2016-2017 sezonunun şampiyonu oldu. Arkas Spor'u 3-2 mağlup eden Halkbanklı oyuncular, maçtan sonra büyük sevinç yaşarken kupa törenine üzerinde "2016- 2017 sezonu Efeler Ligi şampiyonu Halkbank" yazılı tişörtlerle çıktı. Halkbanklı oyunculara madalyalarını ve kupayı, Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) Başkanı M.Akif Üstündağ verdi. Play-off finalinin en değerli oyuncusu, Halkbank'tan Burutay Subaşı oldu.
ÖRNEK BİR FOTOĞRAF DAHA
Fenerbahçe ve Galatasaray Kadın takımlarının ardından dün de Halkbank ve Arkas Spor Erkek takımları birlikte poz verip, örnek bir fotoğrafa imza atılar, alkış aldılar.
ÖRNEK BİR FOTOĞRAF DAHA
Fenerbahçe ve Galatasaray Kadın takımlarının ardından dün de Halkbank ve Arkas Spor Erkek takımları birlikte poz verip, örnek bir fotoğrafa imza atılar, alkış aldılar.
- 04 Mayıs 2017, Perşembe
- Güncelleme: 02:08
Etiketler:
FOTOMAÇ GÜNDEM
- Accam sürprizi
Toplam 3
Yorum
mehmet Bu da kim ? Dandik 6 transfer yapacağına 2 tane adam gibi yap.1-Yaya Toure (bons.elinde) 2- Wolfried Bony. Takım uçar.2-3 de genç yedek
- Fenerbahçe Kulübü 110 yaşında
Toplam 2
Yorum
Fenerbahçeli İYİ GÜNDE KÖTÜ GÜNDE SONSUZA KADAR FENERBAHÇE İYİKİ DOĞDUN FENERBAHÇE'M ??????
- Ajax, Lyon'u perişan etti!
Toplam 4
Yorum
HAKAN ASLANTAS ajax dan 4 tane yiyen lyon besiktasi eliyor... türk ligin kalitesi iste...
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