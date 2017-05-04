 Halkbank Şampiyon! – Fotomaç – 04 Mayıs 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    04 Mayıs 2017, Perşembe
    OYUN ENGLISH

    Şampiyon!

    Halkbank Şampiyon!

    Efeler Ligi’nde Arkas Spor’u dün 3-2 yenen seriyi 3-1 kazanarak 2016-2017 sezonu şampiyonu oldu. Play-off finalinin en değerli oyuncusu ise yine Halkbank’tan Burutay seçildi.

    Voleybolda Efeler Ligi playoff final serisi 4. maçında Arkas'ı 3-2 yenen Halkbank, seriyi 3-1 kazanarak, 2016-2017 sezonunun şampiyonu oldu. Arkas Spor'u 3-2 mağlup eden Halkbanklı oyuncular, maçtan sonra büyük sevinç yaşarken kupa törenine üzerinde "2016- 2017 sezonu Efeler Ligi şampiyonu Halkbank" yazılı tişörtlerle çıktı. Halkbanklı oyunculara madalyalarını ve kupayı, Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) Başkanı M.Akif Üstündağ verdi. Play-off finalinin en değerli oyuncusu, 'tan Burutay Subaşı oldu.

    ÖRNEK BİR FOTOĞRAF DAHA
    Fenerbahçe ve Galatasaray Kadın takımlarının ardından dün de Halkbank ve Arkas Spor Erkek takımları birlikte poz verip, örnek bir fotoğrafa imza atılar, alkış aldılar.
    1. 04 Mayıs 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 02:08
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Halkbank Şampiyon! haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.