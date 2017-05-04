 ''Dünyaya örnek oldular'' – Fotomaç – 04 Mayıs 2017
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    04 Mayıs 2017, Perşembe
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    ''Dünyaya örnek oldular''

    ''Dünyaya örnek oldular''

    TMOK Fair Play Komisyonu Başkanı, Dünya Fair Play Konseyi Üyesi ve Avrupa Fair Play Birliği İkinci Başkanı Erdoğan Arıpınar, ve voleybol takımlarını, final serisi sonrasında verdikleri dostluk pozu nedeniyle 2017 Türkiye ve dünya fair play ödüllerine aday olarak göstereceklerini açıkladı.

    Arıpınar, ve gibi iki köklü kulübün oyuncularını, verdikleri dostluk pozu nedeniyle kutladığını belirterek, "Bu eşine çok rastlanmış bir olay değil. Uzun yıllardır böyle bir olaya rastlamamıştık. Bu görüntüleri gördüğüm anda çok duygulandım. Bu tip hareketleri hemen tespit ediyor ve bildiriyoruz" dedi.

    KILIÇ: TÜRK SPOR TARİHİNE GEÇTİ
    İki ezeli rakibin voleybolcularına bir kutlama da Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç'tan geldi. Sporcuların, Türk spor tarihine geçecek bir fotoğraf verdiğinin altını çizen Kılıç, "Tüm dünyaya 'İşte bir derbi mücadelesi böyle olmalı' dedirten kardeşlerimizin bu davranışının, diğer branşlara yansıması en büyük dileğimiz ve özlemimiz" dedi.
    1. 04 Mayıs 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 01:53
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