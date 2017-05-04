''Dünyaya örnek oldular''
TMOK Fair Play Komisyonu Başkanı, Dünya Fair Play Konseyi Üyesi ve Avrupa Fair Play Birliği İkinci Başkanı Erdoğan Arıpınar, Galatasaray ve Fenerbahçe voleybol takımlarını, final serisi sonrasında verdikleri dostluk pozu nedeniyle 2017 Türkiye ve dünya fair play ödüllerine aday olarak göstereceklerini açıkladı.
Arıpınar, Galatasaray ve Fenerbahçe gibi iki köklü kulübün oyuncularını, verdikleri dostluk pozu nedeniyle kutladığını belirterek, "Bu eşine çok rastlanmış bir olay değil. Uzun yıllardır böyle bir olaya rastlamamıştık. Bu görüntüleri gördüğüm anda çok duygulandım. Bu tip hareketleri hemen tespit ediyor ve bildiriyoruz" dedi.
KILIÇ: TÜRK SPOR TARİHİNE GEÇTİ
İki ezeli rakibin voleybolcularına bir kutlama da Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç'tan geldi. Sporcuların, Türk spor tarihine geçecek bir fotoğraf verdiğinin altını çizen Kılıç, "Tüm dünyaya 'İşte bir derbi mücadelesi böyle olmalı' dedirten kardeşlerimizin bu davranışının, diğer branşlara yansıması en büyük dileğimiz ve özlemimiz" dedi.
KILIÇ: TÜRK SPOR TARİHİNE GEÇTİ
İki ezeli rakibin voleybolcularına bir kutlama da Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç'tan geldi. Sporcuların, Türk spor tarihine geçecek bir fotoğraf verdiğinin altını çizen Kılıç, "Tüm dünyaya 'İşte bir derbi mücadelesi böyle olmalı' dedirten kardeşlerimizin bu davranışının, diğer branşlara yansıması en büyük dileğimiz ve özlemimiz" dedi.
- 04 Mayıs 2017, Perşembe
- Güncelleme: 01:53
Etiketler:
FOTOMAÇ GÜNDEM
- Accam sürprizi
Toplam 3
Yorum
mehmet Bu da kim ? Dandik 6 transfer yapacağına 2 tane adam gibi yap.1-Yaya Toure (bons.elinde) 2- Wolfried Bony. Takım uçar.2-3 de genç yedek
- Fenerbahçe Kulübü 110 yaşında
Toplam 2
Yorum
Fenerbahçeli İYİ GÜNDE KÖTÜ GÜNDE SONSUZA KADAR FENERBAHÇE İYİKİ DOĞDUN FENERBAHÇE'M ??????
- Ajax, Lyon'u perişan etti!
Toplam 4
Yorum
HAKAN ASLANTAS ajax dan 4 tane yiyen lyon besiktasi eliyor... türk ligin kalitesi iste...
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