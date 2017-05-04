Bakan Kılıç’tan kutlama

Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç, Voleybol Vestel Venus Sultanlar Ligi'nde şampiyon olan F.Bahçe için tebrik mesajı yayımladı. Kılıç, mesajında şu ifadeleri kullandı: "F.Bahçe Kadın Voleybol Takımını kutluyorum. Bu başarıda emeği geçen oyuncular, teknik heyet, yöneticiler ve camiayı tebrik ediyorum."