 Bakan Kılıç’tan kutlama – Fotomaç – 04 Mayıs 2017
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    04 Mayıs 2017, Perşembe
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    Bakan Kılıç’tan kutlama

    Bakan Kılıç’tan kutlama
    Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç, Voleybol Vestel Venus Sultanlar Ligi'nde şampiyon olan F.Bahçe için tebrik mesajı yayımladı. Kılıç, mesajında şu ifadeleri kullandı: "F.Bahçe Kadın Voleybol Takımını kutluyorum. Bu başarıda emeği geçen oyuncular, teknik heyet, yöneticiler ve camiayı tebrik ediyorum."
    1. 04 Mayıs 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 23:59
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