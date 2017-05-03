Seramiksan, Meryem Boz'la yeniden anlaştı
Vestel Venus Sultanlar Ligi ekiplerinden Seramiksan, pasör çaprazı Meryem Boz'la yeniden anlaştı.
Seramiksan Kulübü Başkanı Bülent Erkul, yapığı yazılı açıklamada, zorlu bir ligi başarıyla geride bıraktıklarını belirtti.
Ligde kaldıkları için çok mutlu olduklarını bildiren Erkul, "Yeni sezonda da güçlü ve iddialı bir kadro oluşturmak için görüşmelere başladık. Başarılı performanslarıyla göz dolduran oyuncumuz Meryem Boz ile yeni sezonda da birlikte yol alacağımız için çok mutluyuz." ifadelerini kullandı.
Seramiksan'la tekrar anlaşan 29 yaşındaki Meryem Boz da takımda kaldığı için çok mutlu olduğunu, yeni sezona iddialı bir başlangıç yapacaklarına inandığını kaydetti.
- 03 Mayıs 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 22:38
- Cristiano Ronaldo, Devler Ligi'ndeki 113 takımdan fazla gol attı!
Toplam 1
Yorum
o zaman Bjk ve Fb ye fark atmış demek ki ronaldo tek başına
- ''Cengiz Ünder hediyemiz olsun''
Toplam 5
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Tr Abartılacak bir futbolcu değil.Fizik olarak gelişirse ve kendini iyi eğitirse iş yapabilir.Türkiye ne yetenekliler gördü.
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Toplam 4
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Tr Eğer ırkçılık yaptıysa bir daha Türkiye de top oynayamasın! 8 maç nedir ırkçılık için!
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