Seramiksan, Meryem Boz'la yeniden anlaştı

Seramiksan Kulübü Başkanı Bülent Erkul, yapığı yazılı açıklamada, zorlu bir ligi başarıyla geride bıraktıklarını belirtti.

Ligde kaldıkları için çok mutlu olduklarını bildiren Erkul, "Yeni sezonda da güçlü ve iddialı bir kadro oluşturmak için görüşmelere başladık. Başarılı performanslarıyla göz dolduran oyuncumuz Meryem Boz ile yeni sezonda da birlikte yol alacağımız için çok mutluyuz." ifadelerini kullandı.

Seramiksan'la tekrar anlaşan 29 yaşındaki Meryem Boz da takımda kaldığı için çok mutlu olduğunu, yeni sezona iddialı bir başlangıç yapacaklarına inandığını kaydetti.