Şampiyon Fenerbahçe
Vestel Venus Sultanlar Ligi’nin en iyisi Fenerbahçe... Final serisinde Galatasaray’a 3 maçta da şans tanımayan sarı-lacivertliler kupayı kaldırdı, 5. kez bu başarıya ulaştı.
Kadınlar Voleybol 1. Ligi'nin en iyisi Fenerbahçe... Sarı-lacivertliler, final serisinde karşılaştığı ezeli rakibine şans tanımadı, 5. kez ligde şampiyonluğa ulaştı. Serinin 3 maçında da sarı-kırmızılılara şans tanımayan Kanarya, bu sezon Türkiye Kupası'nın ardından ligde de mutlu sona ulaştı.
Serideki 3. maça da hızlı başlayan Fenerbahçe, ilk seti 25-20 üstün bitirdi. Sarı-lacivertliler ikinci setten 25-18 galip ayrılırken, son bölüm büyük çekişmeye sahne oldu. Bu seti de 25-23'ü kazanan Kanarya, ilk iki maçta olduğu gibi salondan 3-0'lık zaferle ayrıldı ve şampiyonluğunu ilan etti.
KUPAYI HAK ETTİK
Fenerbahçe Kadın Voleybol Takımı'nın tecrübeli kaptanı Eda, maçın ardından bir hayli mutluydu. Sezon boyunca çok yorulduklarını belirten yıldız voleybolcu, "Bu şampiyonluğu gerçekten hak ettik. Kupayı taraftarlarımıza armağan ediyoruz" ifadelerini kullandı.
BAKAN'DAN KUTLAMA
Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç, şampiyonluğa ulaşan Fenerbahçe Kadın Voleybol Takımı'nı tebrik etti. Kılıç, mesajında "5. kez şampiyonluğa ulaşan Fenerbahçe'de elde edilen başarıda emeği geçen oyuncuları, teknik heyeti, yöneticileri ve sarı-lacivertli camiayı tebrik ediyorum. Final serisinde mücadele eden Galatasaray Kadın Voleybol Takımı'nı da performansından dolayı kutluyorum" ifadelerini kullandı.
Serideki 3. maça da hızlı başlayan Fenerbahçe, ilk seti 25-20 üstün bitirdi. Sarı-lacivertliler ikinci setten 25-18 galip ayrılırken, son bölüm büyük çekişmeye sahne oldu. Bu seti de 25-23'ü kazanan Kanarya, ilk iki maçta olduğu gibi salondan 3-0'lık zaferle ayrıldı ve şampiyonluğunu ilan etti.
KUPAYI HAK ETTİK
Fenerbahçe Kadın Voleybol Takımı'nın tecrübeli kaptanı Eda, maçın ardından bir hayli mutluydu. Sezon boyunca çok yorulduklarını belirten yıldız voleybolcu, "Bu şampiyonluğu gerçekten hak ettik. Kupayı taraftarlarımıza armağan ediyoruz" ifadelerini kullandı.
BAKAN'DAN KUTLAMA
Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç, şampiyonluğa ulaşan Fenerbahçe Kadın Voleybol Takımı'nı tebrik etti. Kılıç, mesajında "5. kez şampiyonluğa ulaşan Fenerbahçe'de elde edilen başarıda emeği geçen oyuncuları, teknik heyeti, yöneticileri ve sarı-lacivertli camiayı tebrik ediyorum. Final serisinde mücadele eden Galatasaray Kadın Voleybol Takımı'nı da performansından dolayı kutluyorum" ifadelerini kullandı.
- 03 Mayıs 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 01:13
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Filenin Sultanı Fenerbahçe
Toplam 22
Yorum
www bence süperolmus yillarca beklenen olay bu iste nevar mac oynandi yendik olay bitti dostluk devam etmeli.ama gsli yöneticilerde dost olacak!
- Filenin Sultanı Fenerbahçe
Toplam 22
Yorum
GS bırakında bari şu derbide kadınlarımız temiz kalsın düşmanmı yetiştiryolar sporcumu belli değil
- Sen kahin misin?
Toplam 2
Yorum
Fredii Adamlar 7-24 futboll konusuyorlar baska dertleri yok
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