 Kartal rakip tanımadı – Fotomaç – 03 Mayıs 2017
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    03 Mayıs 2017, Çarşamba
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    Kartal rakip tanımadı

    Kartal rakip tanımadı
    , klasman etabı ikinci maçında da Halkbank'a şans tanımadı. İlk maçı 3-0 kazanan siyah-beyazlılar, rövanştan da 3-2 galip ayrıldı. Dişi kartallar bu sonuçla ligi 7. sırada tamamladı.
    1. 03 Mayıs 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 23:56
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