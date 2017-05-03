Kartal rakip tanımadı
Beşiktaş Kadın Voleybol Takımı, klasman etabı ikinci maçında da Halkbank'a şans tanımadı. İlk maçı 3-0 kazanan siyah-beyazlılar, rövanştan da 3-2 galip ayrıldı. Dişi kartallar bu sonuçla ligi 7. sırada tamamladı.
- 03 Mayıs 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 23:56
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Filenin Sultanı Fenerbahçe
Toplam 22
Yorum
www bence süperolmus yillarca beklenen olay bu iste nevar mac oynandi yendik olay bitti dostluk devam etmeli.ama gsli yöneticilerde dost olacak!
- Filenin Sultanı Fenerbahçe
Toplam 22
Yorum
GS bırakında bari şu derbide kadınlarımız temiz kalsın düşmanmı yetiştiryolar sporcumu belli değil
- Sen kahin misin?
Toplam 2
Yorum
Fredii Adamlar 7-24 futboll konusuyorlar baska dertleri yok
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