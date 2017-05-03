İzmir’de dev randevu
Erkekler Voleybol Ligi Final serisinde bugün tamam ya da devam maçı oynanacak. Seride 2-1 mağlup olan Arkas, Halkbank'ı ağırlayacak. İzmir Atatürk Spor Salonu'nda oynanacak karşılaşma saat 18.00'de başlayacak ve TRT Spor'dan yayınlanacak.
- 03 Mayıs 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 23:57
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Filenin Sultanı Fenerbahçe
Toplam 22
Yorum
www bence süperolmus yillarca beklenen olay bu iste nevar mac oynandi yendik olay bitti dostluk devam etmeli.ama gsli yöneticilerde dost olacak!
- Filenin Sultanı Fenerbahçe
Toplam 22
Yorum
GS bırakında bari şu derbide kadınlarımız temiz kalsın düşmanmı yetiştiryolar sporcumu belli değil
- Sen kahin misin?
Toplam 2
Yorum
Fredii Adamlar 7-24 futboll konusuyorlar baska dertleri yok
İzmir’de dev randevu haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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