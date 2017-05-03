Halkbank şampiyon!
Voleybolda Efeler Ligi play-off final serisinin dördüncü maçında Arkas Spor'u 3-2 yenen Halkbank, seriyi de 3-1 kazanarak, 2016-2017 sezonunun şampiyonu oldu.
- 03 Mayıs 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 20:26
- Emenike 8 maç ceza alabilir!
Toplam 4
Yorum
Tr Eğer ırkçılık yaptıysa bir daha Türkiye de top oynayamasın! 8 maç nedir ırkçılık için!
- Trabzonspor'da Avrupa hesapları
Toplam 3
Yorum
tunahan ulan sizin yüzünüzden bu takım birşeyler yapamıyor gider futbolculara teknik adama söverseniz puan tabi alamazlar biraz takımn arksnda durun
- Pamuk eller cebe!
Toplam 13
Yorum
Bence Bence GS Dan haric hicbir Takimda Bence is yapmaz Eger giderse bence Futbol hayati biter kiralanarak 30 yasina gelir bence
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