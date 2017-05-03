 Halkbank şampiyon! – Fotomaç – 03 Mayıs 2017
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    03 Mayıs 2017, Çarşamba
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    şampiyon!

    Halkbank şampiyon!

    Voleybolda Efeler Ligi play-off final serisinin dördüncü maçında 'u 3-2 yenen , seriyi de 3-1 kazanarak, 2016-2017 sezonunun şampiyonu oldu.

    Ayrıntılar geliyor...
    1. 03 Mayıs 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 20:26
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