Filenin Sultanı Fenerbahçe

Vestel Venus Sultanlar Ligi adı altında bu sezon 33. kez oynanan Kadınlar 1. Voleybol Ligi'nde Fenerbahçe, şampiyonluğu kazanmayı başardı! Galatasaray'ı 3 maçta da set vermeden mağlup eden Fenerbahçe Kadın Voleybol Takımı, Vestel Venus Sultanlar Ligi'nde şampiyon oldu

Fenerbahçe, bu galibiyetle birlikte 5. kez lig kupasını kaldırdı. Sarı-lacivertliler daha önce 2008-09, 2009-10, 2010-11 ve 2014-15 sezonlarında ipi göğüslemişti. Türk sporunun "Üç büyükler"inden Galatasaray ve Beşiktaş ise deplasmanlı ligde şampiyonluk sevinci yaşayamadı.



KUPA TÖRENİNDE TARİHİ AN!

Karşılaşma sonrası şampiyonluk seremonisinde Galatasaraylı voleybolcuların Fenerbahçelilerle birlikte şampiyonluk kupası önünde poz vermesi geceye damgasını vurdu. Bir kesim bunun fair-play örneği olduğunu savunurken, bu hareketin rekabet ruhuna aykırı olduğu görüşü de ortaya atıldı.



