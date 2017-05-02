Voleybolda büyük gün
Kadınlar Voleybol Ligi final serisinde bugün tamam ya da devam maçı oynanacak. Seride 2-0 önde olan Fenerbahçe, Burhan Felek Spor Salonu'nda Galatasaray'a konuk olacak. Yalnızca sarı-kırmızılı taraftarların yer alacağı maç 18.00'de başlayacak ve NTV Spor'dan yayınlanacak. Fenerbahçe kazanırsa şampiyonluğunu ilan edecek.
- 02 Mayıs 2017, Salı
- Güncelleme: 00:11
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- "Takımlarımız tarihteki yerini aldı"
Toplam 6
Yorum
ömer te. Hala neden bahsediyo bu adam.TARAFTAR seni istemiyo.stad bu yüzden boşş.
- Potada derbi heyecanı
Toplam 2
Yorum
GÖR DÜK.. Daha önce kimin ezdiğini!!! Artık Derbi-Merbi yok, o kadar!!..(11-1)
- Fenerbahçe'ye derbi öncesi kötü haber!
Toplam 8
Yorum
ömer te. Geçmiş olsun kardeşim ..ancak biraz dinlense iii olurdu..bayağda çuvallıyoduu.
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