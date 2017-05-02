 Voleybolda büyük gün – Fotomaç – 02 Mayıs 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    02 Mayıs 2017, Salı
    OYUN ENGLISH

    Voleybolda büyük gün

    Voleybolda büyük gün
    Kadınlar Voleybol Ligi final serisinde bugün tamam ya da devam maçı oynanacak. Seride 2-0 önde olan Fenerbahçe, Burhan Felek Spor Salonu'nda Galatasaray'a konuk olacak. Yalnızca sarı-kırmızılı taraftarların yer alacağı maç 18.00'de başlayacak ve NTV Spor'dan yayınlanacak. Fenerbahçe kazanırsa şampiyonluğunu ilan edecek.
    1. 02 Mayıs 2017, Salı
    2. Güncelleme: 00:11
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Voleybolda büyük gün haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.