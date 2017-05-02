Voleybolda büyük gün

Kadınlar Voleybol Ligi final serisinde bugün tamam ya da devam maçı oynanacak. Seride 2-0 önde olan Fenerbahçe, Burhan Felek Spor Salonu'nda Galatasaray'a konuk olacak. Yalnızca sarı-kırmızılı taraftarların yer alacağı maç 18.00'de başlayacak ve NTV Spor'dan yayınlanacak. Fenerbahçe kazanırsa şampiyonluğunu ilan edecek.