Filenin Sultanı Fenerbahçe
Venüs Sultanlar Ligi finalinde Fenerbahçe, deplasmanda Galatasaray'ı 3-0 mağlup etti ve seriyi 3-0 kazanarak şampiyon oldu.
Vestel Venus Sultanlar Ligi adı altında bu sezon 33. kez oynanan Kadınlar 1. Voleybol Ligi'nde Fenerbahçe, şampiyonluğu kazanmayı başardı! Galatasaray'ı 3 maçta da set vermeden mağlup eden Fenerbahçe Kadın Voleybol Takımı, Vestel Venus Sultanlar Ligi'nde şampiyon oldu
Fenerbahçe, bu galibiyetle birlikte 5. kez lig kupasını kaldırdı. Sarı-lacivertliler daha önce 2008-09, 2009-10, 2010-11 ve 2014-15 sezonlarında ipi göğüslemişti. Türk sporunun "Üç büyükler"inden Galatasaray ve Beşiktaş ise deplasmanlı ligde şampiyonluk sevinci yaşayamadı.
KUPA TÖRENİNDE TARİHİ AN!
Karşılaşma sonrası şampiyonluk seremonisinde Galatasaraylı voleybolcuların Fenerbahçelilerle birlikte şampiyonluk kupası önünde poz vermesi geceye damgasını vurdu. Bir kesim bunun fair-play örneği olduğunu savunurken, bu hareketin rekabet ruhuna aykırı olduğu görüşü de ortaya atıldı.
- 02 Mayıs 2017, Salı
- Güncelleme: 22:01
- Filenin Sultanı Fenerbahçe
Toplam 3
Yorum
gkhgny1907 bir fenerbahçe taraftarı olarak gs bence bizim maçlara bütün branşlarda önde başlasın ve hep onların evinde oynansın.yoksa çok zor be :)))))
- Emenike’ye ‘ırkçılık’ suçlaması
Toplam 18
Yorum
dogan bir futolcunun hareketini tüm takıma mal ediyorsunuz bide atatürkün takımıydı hani diyorsunuz... yazık size yazık
- Filenin Sultanı Fenerbahçe
Toplam 3
Yorum
1907 tebrikler sarı melekler........................................................
Filenin Sultanı Fenerbahçe haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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