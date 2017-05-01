 Lig 3.’sü Vakıfbank – Fotomaç – 01 Mayıs 2017
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    01 Mayıs 2017, Pazartesi
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    Lig 3.’sü

    Lig 3.’sü Vakıfbank
    Avrupa Şampiyonu Vakıfbank, Türkiye Ligi'nde sezonu 3. tamamladı. Sarı-siyahlılar, 3.'lük maçının rövanşında da Eczacıbaşı'na şans tanımadı. Burhan Felek'teki karşılaşmaya hızlı başlayan , salondan 3-1'lik galibiyetle ayrıldı.
    1. 01 Mayıs 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 23:31
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