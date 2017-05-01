Lig 3.’sü Vakıfbank
- 01 Mayıs 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 23:31
- İki isimle döndü
Toplam 4
Yorum
Real1905 Bu zamana kadar olan o saçma transferleri bu adam yapmadı mı? Akıllanmadınız mı hala ? Boş iş yapıyorsunuz. Yapacağınız en iyi hizmet İSTİFA
- Cengiz Han!
Toplam 2
Yorum
bunyamın evet cok delıkanlı futbolcuları var baslarımı emre belezoglu cekıyor gecen hafta rıze max-cından sonra delıkanlı futbolcları gorduk
- Çakır isyanı
Toplam 12
Yorum
BABA KARTAL cüneyt çakır.... bumu yurdumun en büyük hakemi.elini vicdanına şapkanıda önüne koy izle maçı.yazıklar olsun sana.beşiktaşın sana saygısı yok
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