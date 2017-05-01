 Filede derbi zamanı – Fotomaç – 01 Mayıs 2017
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    01 Mayıs 2017, Pazartesi
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    Filede derbi zamanı

    Filede derbi zamanı

    Voleybol Vestel Venus Sultanlar Ligi'nde Galatasaray ile Fenerbahçe, yarın play-off final serisinin üçüncü maçında karşılaşacak.

    Seride 2-0 önde olan Fenerbahçe, karşılaşmadan galip ayrılması durumunda şampiyonluğunu ilan edecek.

    Sarı-lacivertli takım, seride daha önce oynanan iki müsabakayı da 3-0'lık skorlarla kazanmıştı.

    Burhan Felek Voleybol Salonu'nda oynanacak karşılaşma saat 18.00'de başlayacak.

    1. 01 Mayıs 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 11:16
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