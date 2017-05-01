Fenerbahçe, CEV Şampiyonlar Ligi'ni garantiledi
Fenerbahçe, Efeler Ligi 3. ve 4.'lük serisi 3. ve son maçında konuk ettiği Ziraat Bankası'nı 3-0 mağlup etti. Bu galibiyetle Efeler Ligi'ni 3. sırada bitiren Sarı-lacivertliler, önümüzdeki sezon CEV Şampiyonlar Ligi'nde mücadele etmeye hak kazandı.
TVF Burhan Felek Voleybol Salonu'nda oynanan mücadelenin setleri 25-22, 25-21 ve 25-22 tamamlandı.
Serinin ilk maçından Ziraat Bankası (3-1), ikinci maçından Fenerbahçe (3-1), üçüncü maçından ise Fenerbahçe (3-0) galip ayrıldı.
- 01 Mayıs 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 20:50
- ‘Smolov, F.Bahçe’yi seçer’
Toplam 6
Yorum
resul Smolov gelirse direk kombine alırım o derece en az 20 gol garantisi var adamın
- Abdullah Avcı’dan zorunlu rotasyon
Toplam 2
Yorum
kırmızı avrupada gelenden geçenden 6-7 yiyip sonra bursa gibi kaybolucaklar
- ''F.Bahçe 5-10 bin kişiye oynayamaz''
Toplam 5
Yorum
realFB Aziz gitmedikce o tribunler dolmayacak
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