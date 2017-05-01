 Fenerbahçe, CEV Şampiyonlar Ligi'ni garantiledi – Fotomaç – 01 Mayıs 2017
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    01 Mayıs 2017, Pazartesi
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    Fenerbahçe, CEV Şampiyonlar Ligi'ni garantiledi

    Fenerbahçe, CEV Şampiyonlar Ligi'ni garantiledi

    Fenerbahçe, Efeler Ligi 3. ve 4.'lük serisi 3. ve son maçında konuk ettiği Ziraat Bankası'nı 3-0 mağlup etti. Bu galibiyetle Efeler Ligi'ni 3. sırada bitiren Sarı-lacivertliler, önümüzdeki sezon CEV Şampiyonlar Ligi'nde mücadele etmeye hak kazandı.

    TVF Burhan Felek Voleybol Salonu'nda oynanan mücadelenin setleri 25-22, 25-21 ve 25-22 tamamlandı.
    Serinin ilk maçından Ziraat Bankası (3-1), ikinci maçından Fenerbahçe (3-1), üçüncü maçından ise Fenerbahçe (3-0) galip ayrıldı.

    1. 01 Mayıs 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 20:50
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