 VakıfBank, Şampiyonlar Ligi yolcusu – Fotomaç – 30 Nisan 2017
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    30 Nisan 2017, Pazar
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    VakıfBank, Şampiyonlar Ligi yolcusu

    VakıfBank, Şampiyonlar Ligi yolcusu

    2016-2017 sezonu Vestel Venüs Sultanlar Ligi’nde VakıfBank, Eczacıbaşı VitrA'yı 3-1 mağlup ederek seride 2-0 üstünlük sağladı. Bu sonuçla VakıfBank ligi üçüncü sırada tamamlayarak önümüzdeki sezon Şampiyonlar Ligi'nde yer alma hakkı kazandı.

    Karşılaşma öncesi Voleybol Vakfı tarafından iki takıma da uluslararası turnuvalardaki başarılarından dolayı plaket takdim edildi.

    2016 Dünya Kulüpler Şampiyonu Eczacıbaşı VitrA plaketini Tanju Özenç'ten, 2017 Avrupa Şampiyonlar Ligi Şampiyonu Vakıfbank ise Başaran Dölen'den aldı.

    Salon: Burhan Felek
    Hakemler: Onur Hoşnut xx, Yasin Okumuş xx
    VakıfBank: Gözde xxx, Rasic xxx, Slöetjes xxx, Zhu xxx, Kübra xxx, Naz xxx, (Gizem (L) xxx, Hill xx, Cansu Çetin xx, Cansu Özbay xxx, Melis xx, Ayça xx, Melis Durul xx, Özgenur xx)
    Eczacıbaşı VitrA: Büşra xx, Neslihan xx, Kosheleva x, Ceylan x, Ognjenovic xx, Larson x, (Gülden (L) xx, Boskovic x, Nilay x, Simge x, Hande x, Aybüke x, Gözde x)
    Setler: 3-1 (25-20, 25-20, 21-25, 25-18)
    Süre: 103 dakika (27,27,25,24)
    1. 30 Nisan 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 16:02
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