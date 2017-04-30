VakıfBank, Şampiyonlar Ligi yolcusu
2016-2017 sezonu Vestel Venüs Sultanlar Ligi’nde VakıfBank, Eczacıbaşı VitrA'yı 3-1 mağlup ederek seride 2-0 üstünlük sağladı. Bu sonuçla VakıfBank ligi üçüncü sırada tamamlayarak önümüzdeki sezon Şampiyonlar Ligi'nde yer alma hakkı kazandı.
2016 Dünya Kulüpler Şampiyonu Eczacıbaşı VitrA plaketini Tanju Özenç'ten, 2017 Avrupa Şampiyonlar Ligi Şampiyonu Vakıfbank ise Başaran Dölen'den aldı.
Salon: Burhan Felek
Hakemler: Onur Hoşnut xx, Yasin Okumuş xx
VakıfBank: Gözde xxx, Rasic xxx, Slöetjes xxx, Zhu xxx, Kübra xxx, Naz xxx, (Gizem (L) xxx, Hill xx, Cansu Çetin xx, Cansu Özbay xxx, Melis xx, Ayça xx, Melis Durul xx, Özgenur xx)
Eczacıbaşı VitrA: Büşra xx, Neslihan xx, Kosheleva x, Ceylan x, Ognjenovic xx, Larson x, (Gülden (L) xx, Boskovic x, Nilay x, Simge x, Hande x, Aybüke x, Gözde x)
Setler: 3-1 (25-20, 25-20, 21-25, 25-18)
Süre: 103 dakika (27,27,25,24)
- 30 Nisan 2017, Pazar
- Güncelleme: 16:02
- Seneye şampiyonuz
Toplam 22
Yorum
ddedde Derdimiz Şampiyonluk Değil Artık.Sadece Heyecan ve Değişiklik İstiyoruz.Çünkü Hergün Pirinç Pilavı yenmiyor.sana Yıllarca Baktık YETER.
- İşte Beşiktaş’ın toplam borcu
Toplam 7
Yorum
murat gfb li siz kendinize bakın açlıktan nefesiniz kokuyor bjk sayfasında olduguna göre kuyruk acın var...
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Toplam 1
Yorum
acı gerçekler... GEÇİN BUNLARI GEÇİN.ts KALESİ ONURLa sos veriyor...yohannes hofp gibib kaleci lazım bize.bjk maçı TS kalesinde ve defansında orta alanında o
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