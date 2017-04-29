 Olaylı derbi Fener'in! – Fotomaç – 29 Nisan 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    29 Nisan 2017, Cumartesi
    OYUN ENGLISH

    Olaylı derbi Fener'in!

    Olaylı derbi Fener'in!

    , olaylı geçen Venüs Sultanlar Voleybol Ligi Play-Off Final serisi 2. maçında sahasında 'ı 3 - 0 yenerek seride 2-0 öne geçti.

    ile ezeli rakibi karşı karşıya geldi. Burhan Felek Spor Salonu'nda oynanan maçta tribünlerde yaşanan olaylar nedeniyle mücadeleye ara verildi.



    Hakemler yaşanan olaylar nedeniyle soyunma odasına giderken karşılaşma yaklaşık yarım saat sonra kaldığı yerden devam etti.

    Fenerbahçe mücadeleden 3-0 galip ayrılarak seride 2-0 öne geçti ve büyük bir avantaj yakaladı.



    Üç galibiyete ulaşan takımın şampiyonluğunu ilan edeceği seride 3. maç 2 Mayıs Salı günü oynanacak.
    1. 29 Nisan 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 19:29
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Olaylı derbi Fener'in! haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.