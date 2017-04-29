Olaylı derbi Fener'in!
Fenerbahçe, olaylı geçen Venüs Sultanlar Voleybol Ligi Play-Off Final serisi 2. maçında sahasında Galatasaray'ı 3 - 0 yenerek seride 2-0 öne geçti.
Fenerbahçe ile ezeli rakibi Galatasaray karşı karşıya geldi. Burhan Felek Spor Salonu'nda oynanan maçta tribünlerde yaşanan olaylar nedeniyle mücadeleye ara verildi.
Hakemler yaşanan olaylar nedeniyle soyunma odasına giderken karşılaşma yaklaşık yarım saat sonra kaldığı yerden devam etti.
Fenerbahçe mücadeleden 3-0 galip ayrılarak seride 2-0 öne geçti ve büyük bir avantaj yakaladı.
Üç galibiyete ulaşan takımın şampiyonluğunu ilan edeceği seride 3. maç 2 Mayıs Salı günü oynanacak.
Hakemler yaşanan olaylar nedeniyle soyunma odasına giderken karşılaşma yaklaşık yarım saat sonra kaldığı yerden devam etti.
Fenerbahçe mücadeleden 3-0 galip ayrılarak seride 2-0 öne geçti ve büyük bir avantaj yakaladı.
Üç galibiyete ulaşan takımın şampiyonluğunu ilan edeceği seride 3. maç 2 Mayıs Salı günü oynanacak.
- 29 Nisan 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 19:29
Etiketler:
FOTOMAÇ GÜNDEM
- ‘Aranguez’i de yanında getirir’
Toplam 5
Yorum
Murat Fenerbahcenin basina lucescu yada mustafa denizlinin gecmesini istiyom forvet olarak adanasporun forveti istiyom lutfen iyi hoca gelsin
- Beşiktaş’a tur attırmayız
Toplam 20
Yorum
Fbli ofsayt olmayan kaleciyle karşı karşı kalacğımız pozisyon ve lensin düdük çaldıktan sonra attığı golün iptali hakemle yendiğimiz maç mı?!
- "Cezayı hala çok ağır buluyorum"
Toplam 2
Yorum
ofof Ben Cezani az buldum.
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