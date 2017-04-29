Hakemler soyunma odasına gitti
Fenerbahçe ile Galatasaray arasında oynanan Venüs Sultanlar Voleybol Ligi Play-Off Final serisi 2. maçındaki olaylar nedeniyle hakemler soyunma odasına gitti. Mücadele tribünlerin boşaltılmasının ardından devam edecek.
- 29 Nisan 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 17:24
FOTOMAÇ GÜNDEM
- Kara Kartal’ın Taison atağı
Toplam 7
Yorum
awentador Şu fenerin talip olduğu isimleri bırakın adamlar sonra biz buluyoruz olmasınlar .
- Talisca’ya Manchester kancası
Toplam 1
Yorum
hattrick Talihsman gidebilir yerine Jack Wilshereyi alırsanız yeri fazlası ile dolmuş olacaktır .
- Beşiktaş'ın Başakşehir'e şansı tutmuyor
Toplam 1
Yorum
awentador Başakşehiri unutamayacağı bir sonuçla yenip bırakacaksın . Kendilerini Barcelona zannediyorlar .
Hakemler soyunma odasına gitti haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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