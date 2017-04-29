 Hakemler soyunma odasına gitti – Fotomaç – 29 Nisan 2017
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    29 Nisan 2017, Cumartesi
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    Hakemler soyunma odasına gitti

    Hakemler soyunma odasına gitti

    Fenerbahçe ile Galatasaray arasında oynanan Venüs Sultanlar Voleybol Ligi Play-Off Final serisi 2. maçındaki olaylar nedeniyle hakemler soyunma odasına gitti. Mücadele tribünlerin boşaltılmasının ardından devam edecek.

    1. 29 Nisan 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 17:24
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