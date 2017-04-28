 VakıfBank seride 1-0 öne geçti – Fotomaç – 28 Nisan 2017
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    28 Nisan 2017, Cuma
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    seride 1-0 öne geçti

    VakıfBank seride 1-0 öne geçti

    Eczacıbaşı VitrA ile , 2016-2017 voleybol sezonu Vestel Venus Sultanlar Ligi play-off üçüncülük/dördüncülük ilk maçında karşı karşıya geldi.

    Son Avrupa Şampiyonu , Eczacıbaşı VitrA'yı 3 - 0 yenerek seride 1 - 0 öne geçti.


    Eczacıbaşı VitrA - VakıfBank: 0-3

    Rakibini 3 - 0 mağlup eden VakıfBank, seriye galibiyetle başladı.
    Serinin ikinci maçı 30 Nisan Pazar günü, saat 13:00'de Burhan Felek Voleybol Salonu'nda oynanacak.
    Salon: Burhan Felek Voleybol Salonu
    Hakemler: Ozan Çağı Sarıkaya, Ebru Ayata
    Eczacıbaşı VitrA: Ognjenovic, Hande, Büşra, Neslihan, Larson, Adams, (Gülden (L), Boskovic, Nilay, Simge, Ceylan, Gözde)
    VakıfBank: Gözde, Rasic, Slöetjes, Zhu, Kübra, Naz, (Gizem (L), Cansu, Hill)
    Setler: 0-3 (22-25,17-25,17-25)
    Süre: 85 dakika (28', 29', 28')

    1. 28 Nisan 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 20:05
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