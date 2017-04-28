İlk raunt Fener'in
Lig şampiyonunun belirleneceği finalde ilk gülen Kanarya oldu. Ezeli rakibi Galatasaray’a set vermeyen Fenerbahçe, taraftarının da desteğiyle coştu.
Ezeli rakiplerin serideki ikinci maçı yarın 16.00'da yine Burhan Felek Spor Salonu'nda oynanacak. Sezonun 3.'sünü belirleyecek seride bugün başlayacak. Şampiyonlar Ligi şampiyonu Vakıfbank ile Eczacıbaşı karşılaşacak. Saat 18.00'te başlayacak bu karşılaşma da NTV Spor'dan ekranlarından yayınlanacak.
- 28 Nisan 2017, Cuma
- Güncelleme: 22:48
- O kupa bizim olacak
Toplam 7
Yorum
Hasetler Efes adına konuşan, Fb düşmanı gizli sürüngenler sizin takımlarınız sahi nerede? Ne o adınızı kullanmaktan utanıyor musunuz yoksa?
- Olcay Şahan gelecek sezon için konuştu
Toplam 6
Yorum
efe yahu size Beşiktaş takımımızın ruhu olan OLCAYI verdik.Nankör olmayın.Trabzonun hali ortadaydı.Şimdi güzel bir hava yakalandı.
- Galatasaray günü çift idmanla tamamladı
Toplam 1
Yorum
istifa yönetim... çift idmanlar sezon başı yapılması lazımdı lig bitiyor sen idman peşindesin taktik çalış takım dikine oynamıyor şutlar fiyasko ortalar bitik
İlk raunt Fener'in haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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