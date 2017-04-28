 İlk raunt Fener'in – Fotomaç – 28 Nisan 2017
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    28 Nisan 2017, Cuma
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    İlk raunt Fener'in

    İlk raunt Fener'in

    Lig şampiyonunun belirleneceği finalde ilk gülen Kanarya oldu. Ezeli rakibi ’a set vermeyen , taraftarının da desteğiyle coştu.

    Kadınlar Voleybol Birinci Ligi'nde sezonun en iyisini belirleyecek final serisi dün başladı. İki ezeli rakibin mücadelesinde gülen F.Bahçe oldu. 3 yapanın şampiyonluğunu ilan edeceği seride 1-0 öne geçen sarı-lacivertliler, taraftarlarının da desteğiyle coştu. İlk seti 21-14 geriden gelip 27-25 kazanan Kanarya, diğer setleri de 25-19 ve 25-18 önde kapattı ve G.Saray'ı 3-0'la yıktı.

    Ezeli rakiplerin serideki ikinci maçı yarın 16.00'da yine Burhan Felek Spor Salonu'nda oynanacak. Sezonun 3.'sünü belirleyecek seride bugün başlayacak. Şampiyonlar Ligi şampiyonu Vakıfbank ile Eczacıbaşı karşılaşacak. Saat 18.00'te başlayacak bu karşılaşma da NTV Spor'dan ekranlarından yayınlanacak.
    1. 28 Nisan 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 22:48
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