Halkbank'ın şampiyonluğa bir adımı kaldı
Efeler Voleybol Ligi'nde, final serisinin 2. maçını 3-1 kazanan Halkbank, seride durumu 2-0'a getirdi.
İki takım arasındaki 3. maç, 1 Mayıs Pazartesi günü İzmir'de oynanacak. Halkbank, 3. maçı da alması halinde şampiyonluğa ulaşacak.
Halkbank: 3 - Arkas Spor: 1 - Halkbank, seride durumu 2-0'a getirdi
Salon: TVF Başkent
Hakemler: Onur Hoşnut, Salim Bektaş
Halkbank: Kooy, Faik Samet Güneş, Vincic, Burutay Subaşı, Emre Batur, Miljkovic (Hasan Yeşilbudak, Caner Dengin, Fonteles, Mustafa Ramazanoğlu, Kemal Kayhan)
Arkas Spor: Sanders, Silva, Hakkı Çapkınoğlu, Sanchez, Yiğit Gülmezoğlu, Mustafa Koç (Caner Ergül, Ahmet Karataş, Hasan Sıkar, Gökhan Gökgöz)
Setler: 25-20, 15-25, 25-15, 25-21
Süre: 98 dakika (27, 24, 21, 26)
- 28 Nisan 2017, Cuma
- Güncelleme: 19:29
- ''Hazırım''
Toplam 3
Yorum
zorla buyur gel ama eş dost değil yönetimi sağlam kur yoksa özbek olursun demedi deme
- "Hakem dengeleri değiştirdi"
Toplam 7
Yorum
kanarya ey yönetim konyanın aykuta ödeyecegi ücreti konyaya ödeyin, aykut bize gelmesin. yıkımı çok daha pahalı olur.
- "Hakem dengeleri değiştirdi"
Toplam 7
Yorum
yaşlı fb li aman hoca konyada kal, lütfen fenere gelme, korkak futbolun bizi futboldan sogutmuştu. halen toplıyamadık.
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