 Halkbank'ın şampiyonluğa bir adımı kaldı – Fotomaç – 28 Nisan 2017
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    28 Nisan 2017, Cuma
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    'ın şampiyonluğa bir adımı kaldı

    Halkbank'ın şampiyonluğa bir adımı kaldı

    Efeler Voleybol Ligi'nde, final serisinin 2. maçını 3-1 kazanan , seride durumu 2-0'a getirdi.

    İki takım arasındaki 3. maç, 1 Mayıs Pazartesi günü İzmir'de oynanacak. , 3. maçı da alması halinde şampiyonluğa ulaşacak.


    Halkbank: 3 - Arkas Spor: 1 - Halkbank, seride durumu 2-0'a getirdi

    Salon: TVF Başkent

    Hakemler: Onur Hoşnut, Salim Bektaş

    Halkbank: Kooy, Faik Samet Güneş, Vincic, Burutay Subaşı, Emre Batur, Miljkovic (Hasan Yeşilbudak, Caner Dengin, Fonteles, Mustafa Ramazanoğlu, Kemal Kayhan)

    Arkas Spor: Sanders, Silva, Hakkı Çapkınoğlu, Sanchez, Yiğit Gülmezoğlu, Mustafa Koç (Caner Ergül, Ahmet Karataş, Hasan Sıkar, Gökhan Gökgöz)

    Setler: 25-20, 15-25, 25-15, 25-21

    Süre: 98 dakika (27, 24, 21, 26)

    1. 28 Nisan 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 19:29
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