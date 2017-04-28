 Fileye dev isim – Fotomaç – 28 Nisan 2017
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    28 Nisan 2017, Cuma
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    Fileye dev isim

    Fileye dev isim
    Filede bu sezon tüm beklentilerin üzerine çıkarak büyük bir başarı gösteren G.Saray Kadın Voleybol Takımı gelecek sezon için sürpriz bir isimle anlaştı. Herkesin Jaja olarak tanıdığı Filipinli , gelecek sezon sarı-kırmızılı formayı giyecek.
    1. 28 Nisan 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 22:37
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