 Yolculuk daha bitmedi – Fotomaç – 27 Nisan 2017
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    27 Nisan 2017, Perşembe
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    Yolculuk daha bitmedi

    Yolculuk daha bitmedi

    Kadınlar CEV Şampiyonlar Ligi şampiyonu 'ta kupa mutluluğu sürüyor.

    FOTOMAÇ'a konuşan takım kaptanı , "Çok mutluyum. Üçüncü kez Avrupa şampiyonluğunu yaşadım. Yolculuğumuz daha bitmedi. Kazanmamız gereken bir kupa daha var" dedi. Kırdar, "Buradaki 18'inci sezonum. 33 yaşındayım ve artık yaşlandığımı hissediyorum. ile bir sene daha sözleşmem var. Sonrasında veda edeceğim. Salonların dolması bizleri mutlu ediyor. 90 dakika değil ama burada heyecan çok daha fazla. Taraftarlar burada kendilerini daha rahat hissediyorlar. Kariyerimde 21 kupa kazandım. En önemlisi 2011'deki ilk Avrupa şampiyonluğunu getiren kupadır" ifadesini kullandı. Başantrenör Guidetti de, "Hepimiz kulübe en büyük kupayı getirdiği için çok mutluyuz. Açıkçası kupa kolay gelmedi. Bu takımın özelliği kaybede kaybede kazanmayı öğrenmesi" dedi.


    Turgut DOĞAN
    1. 27 Nisan 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 00:51
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