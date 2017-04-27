 Fenerbahçe Galatasaray'ı finalde yendi – Fotomaç – 27 Nisan 2017
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    27 Nisan 2017, Perşembe
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    Fenerbahçe Galatasaray'ı finalde yendi

    Fenerbahçe Galatasaray'ı finalde yendi

    Fenerbahçe, Final serisi ilk maçında Galatasaray'ı 3-0 (27-25 / 25-19 / 25-18) mağlup etti ve 1-0 öne geçti.

    Detaylar geliyor..
    1. 27 Nisan 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 19:38
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