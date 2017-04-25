Cimbom güldü: 3-1
Efeler Voleybol Ligi'nde 7.'nin belirleneceği klasman etabının ilk maçında Galatasaray HDI Sigorta, İstanbul Büyükşehir Belediyespor'u 3-1 yendi. Ligi klasman etabı beşincilik mücadelesinde ise Maliye Piyango, sahasında İnegöl Belediyespor'u 3-0 yenerek seride 1-0 öne geçti. İkinci maçlar perşembe günü oynanacak.
- 25 Nisan 2017, Salı
- Güncelleme: 00:26
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Mathieu Valbuena takipte!
Toplam 2
Yorum
Bence Cok Genc degil mi ? bögle 35-36 Yasinda Bitmis Adam Cimbom Cok Güzel Yakisir Bögle 35-36 Gelmis doymamis Adamlar
- Galatasaray alev alev...
Toplam 22
Yorum
AhmetGS Carole yerine linnes daha çok iş yapıyor. kör mü bu adam. bi oynatıyor bi oynatmıyor!!!! ayrıca sneijderi ceza sahasına yakın tutun!!!!!!!!
- Serdar Gürler'in yeni takımı belli oldu!
Toplam 1
Yorum
Bence Komik ya TS bedavaya birakti
Cimbom güldü: 3-1 haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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