 Cimbom güldü: 3-1 – Fotomaç – 25 Nisan 2017
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    25 Nisan 2017, Salı
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    Cimbom güldü: 3-1

    Cimbom güldü: 3-1
    Efeler Voleybol Ligi'nde 7.'nin belirleneceği klasman etabının ilk maçında , İstanbul Büyükşehir Belediyespor'u 3-1 yendi. Ligi klasman etabı beşincilik mücadelesinde ise Maliye Piyango, sahasında İnegöl Belediyespor'u 3-0 yenerek seride 1-0 öne geçti. İkinci maçlar perşembe günü oynanacak.
    1. 25 Nisan 2017, Salı
    2. Güncelleme: 00:26
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