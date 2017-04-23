VakıfBank finalde!
CEV Şampiyonlar Ligi Dörtlü Finali’nde dün Türk derbisi vardı. Eczacıbaşı ile karşılaşan Vakıfbank, rakibine şans tanımadı. Salondan 3-0 galibiyetle ayrılan sarı-siyahlılar, finalde İtalyan Imoco ile eşleşti.
İtalya'nın Treviso kentinde dün başlayan CEV Şampiyonlar Ligi Dörtlü Finali'nde iki Türk takımı karşı karşıya geldi. Palaverde Salonu'nda oynanan karşılaşmada Vakıfbank, Eczacıbaşı'na şans tanımadı, adını finale yazdırdı. İlk seti 25-20 önde kapatan Vakıfbank, 26-24 ve 25-22'lik setlerle Eczacıbaşı'nı devirmeyi başardı. Baştan sona üstün olan sarı-siyahlılar, bugün saat 19.00'da Avrupa'nın en iyisi olmak için sahaya çıkacak. Temsilcimizin rakibi Rus ekibi Dinamo Moskova'yı 3-1 yenen ev sahibi Imoco Volley oldu. Dinamo Moskova karşısında etkili bir oyun ortaya koyan İtalya temsilcisi, taraftarının da desteğiyle maçı 3-1 kazanarak adını finale yazdırdı ve VakıfBank'ın rakibi oldu. Mücadele 19.00'da oynanacak.
Salon: Palaverde
Hakemler: Laszlo Adler (Macaristan), Epaminondas Gerothodoros (Yunanistan)
VakıfBank: Naz Aydemir Akyol, Hill, Rasic, Slöetjes, Zhu, Kübra Akman Çalışkan (Gizem Örge, Gözde Kırdar, Cansu Özbay, Cansu Çetin)
Eczacıbaşı VitrA: Büşra Kılıçlı, Boskovic, Larson, Adams, Ognjenovic, Kosheleva (Gülden Kuzubaşıoğlu, Simge Şebnem Aköz, Nilay Özdemir, Neslihan Demir Güler)
Setler: 25-20, 26-24, 25-22
Süre: 90 dakika (29,33,28)
- 23 Nisan 2017, Pazar
- Güncelleme: 01:57
- Nuri Şahin sakatlandı
Toplam 1
Yorum
sami Nuriyi de topcu yaptiniz yani, bir ise yaradigi yok, bu sene onu bir turk takimina kakalarlar
- Schmidt’le görüşme!
Toplam 1
Yorum
Hamdi Güneş Yabancı hocalar konusunda çok dikkatli olunmalı.Onlar ne futbolcu,ne yönetici ne de seyirci karakterimizi tanımıyorlar.Sonra da geç oluyor .
- Başakşehir'den açıklama
Toplam 14
Yorum
Ugur Gözden düşmüş futbolcuları toplayıp, başına mükemmel bir hoca koyup, şampiyonluğa inandırıp, şamp. olmayacaklarını anladığında bu oluyo.
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