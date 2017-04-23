 Şampiyonlar Ligi Türkiye'nin! – Fotomaç – 23 Nisan 2017
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    23 Nisan 2017, Pazar
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    Şampiyonlar Ligi Türkiye'nin!

    Şampiyonlar Ligi Türkiye'nin!

    , CEV Şampiyonlar Ligi'nde Imoco Volley'i 3-0 yenerek Avrupa Şampiyonu oldu.

    Voleybol Kadınlar CEV Şampiyonlar Ligi Dörtlü Final organizasyonunun final maçında , ev sahibi İtalyan ekibi Imoco Volley'i 3-0 yenerek Avrupa şampiyonu oldu.

    Ev sahibi ekip Imocco Volley, taraftar desteğini arkasına alarak salonda büyük baskı oluşturmasına karşın, bu durum sarı-siyahlı ekibin performansını etkilemedi.

    Çekişmeli başlayan müsabakanın ilk teknik molasına, 8-6'lık skorla VakıfBank önde geldi. Sarı-siyahlılar, file üzerinde etkili oyununu sürdürerek ikinci teknik molaya da 16-13 galip durumda ulaştı. Imoco Volley karşısında yaptığı iyi savunmayla oyuna ağırlığını koyan VakıfBank, Kimberly Hill ve Ting Zhu ile etkili olduğu ilk seti 25-15 kazanarak 1-0 öne geçti.

    İkinci sette hem savunmada hem de hücumda başarılı bir oyun ortaya koyarak başlayan sarı-siyahlılar, ilk teknik molaya 8-3 üstün gelen taraf oldu. Rakibine geri dönüş sansı tanımayan ve baskın oyununu sürdüren VakıfBank, ikinci teknik molaya da 16-8 galip durumda ulaştı ve seti de 25-13 kazanarak skoru 2-0 yaptı. Bu sette sarı-siyahlı oyuncular Lonneke Slöetjes, Ting Zhu'nun yüksek performansı ön plana çıktı.

    Mücadelenin üçüncü setinde direncini artıran Imoco Volley, oyunu bırakmazken, ilk teknik molaya VakıfBank 8-7 üstün ulaştı. İtalyan ekibinin geri dönüş çabalarına başarılı karşılık veren VakıfBank, dirençli bir oyun ortaya koymayı sürdürdü ve ikinci teknik molaya 16-15 galip durumda geldi. Sarı-siyahlı ekip, büyük çekişmeye sahne olan seti 25-23, maçı ise 3-0 kazanarak Avrupa şampiyonluğuna uzandı.

    Öte yandan, final maçını yaklaşık 5 bin voleybolseverin izlediği duyuruldu.

    1. 23 Nisan 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 20:51
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