 VakıfBank finale yükseldi! – Fotomaç – 22 Nisan 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    22 Nisan 2017, Cumartesi
    OYUN ENGLISH

    finale yükseldi!

    VakıfBank finale yükseldi!

    Kadınlar Dörtlü Final ilk maçında , bir diğer Türk ekibi 'yı 3-0 yenerek adını finale yazdırdı.

    Karşılaşmaya etkili başlayan taraf olan , file üstünde Zhu ve Slöetjes'in sayılarıyla skor üreterek ilk teknik molaya 8-3 önde girdi. VakıfBank'ın skoru 11-3'e getirmesinin ardından savunmada biraz toparlanan , yine de ikinci teknik molaya rakibinin 16-10 üstün ulaşmasını engelleyemedi. Eczacıbaşı VitrA, son bölümde özellikle Boskovic'in etkili performansıyla oyuna ortak olmayı başardı. Turuncu-beyazlılar, skoru 18-11'den 21-19'a getirerek farkı 2 sayıya kadar indirmesine rağmen, seti VakıfBank 25-20 kazanıp 1-0 öne geçti.

    Eczacıbaşı VitrA, savunmada ve hücumdaki iyi oyunuyla ikinci sete 6-0'lık seriyle başlayıp, ilk teknik molaya 8-2 galip durumda girdi. Skoru 15-5'e kadar taşıyan turuncu-beyazlılar, VakıfBank'ın sayılarına karşın ikinci teknik molaya 16-8 önde ulaştı. Molanın ardından toparlanan VakıfBank, özellikle Zhu'nun başarılı performansıyla müthiş bir geri dönüşe imza attı. Farkı yavaş yavaş kapatan ve 23-23 beraberliği yakalayan VakıfBank, seti de 26-24 kazanarak 2-0 üstünlük yakaladı.

    VakıfBank, üstün oyununu üçüncü sete taşıyarak ilk teknik molaya 8-6 önde ulaştı. Oldukça çekişmeli geçen maçta Eczacıbaşı VitrA zaman zaman öne geçse de ikinci teknik molaya 16-14 üstün gelen takım VakıfBank oldu. Son bölüme 20-30 eşitlikle girilirken, daha az hata yapan taraf olan VakıfBank, seti 25-22, maçı ise 3-0 kazandı.

    Finale yükselen taraf olan VakıfBank'ın rakibi, Imoco Volley-Dinamo Moskova maçının galibi olacak.


    Salon: Palaverde

    Hakemler: Laszlo Adler (Macaristan), Epaminondas Gerothodoros (Yunanistan)

    VakıfBank: Naz Aydemir Akyol, Hill, Rasic, Slöetjes, Zhu, Kübra Akman Çalışkan (Gizem Örge, Gözde Kırdar, Cansu Özbay, Cansu Çetin)

    Eczacıbaşı VitrA: Büşra Kılıçlı, Boskovic, Larson, Adams, Ognjenovic, Kosheleva (Gülden Kuzubaşıoğlu, Simge Şebnem Aköz, Nilay Özdemir, Neslihan Demir Güler)

    Setler: 25-20, 26-24, 25-22

    Süre: 90 dakika (29,33,28)

    1. 22 Nisan 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 19:58
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    VakıfBank finale yükseldi! haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.