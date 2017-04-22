VakıfBank finalde!
CEV Şampiyonlar Ligi Dörtlü Finali’nde dün Türk derbisi vardı. Eczacıbaşı ile karşılaşan Vakıfbank, rakibine şans tanımadı. Salondan 3-0 galibiyetle ayrılan sarı-siyahlılar, finalde İtalyan Imoco ile eşleşti.
İtalya'nın Treviso kentinde dün başlayan CEV Şampiyonlar Ligi Dörtlü Finali'nde iki Türk takımı karşı karşıya geldi. Palaverde Salonu'nda oynanan karşılaşmada Vakıfbank, Eczacıbaşı'na şans tanımadı, adını finale yazdırdı. İlk seti 25-20 önde kapatan Vakıfbank, 26-24 ve 25-22'lik setlerle Eczacıbaşı'nı devirmeyi başardı. Baştan sona üstün olan sarı-siyahlılar, bugün saat 19.00'da Avrupa'nın en iyisi olmak için sahaya çıkacak. Temsilcimizin rakibi Rus ekibi Dinamo Moskova'yı 3-1 yenen ev sahibi Imoco Volley oldu. Dinamo Moskova karşısında etkili bir oyun ortaya koyan İtalya temsilcisi, taraftarının da desteğiyle maçı 3-1 kazanarak adını finale yazdırdı ve VakıfBank'ın rakibi oldu. Mücadele 19.00'da oynanacak.
Salon: Palaverde
Hakemler: Laszlo Adler (Macaristan), Epaminondas Gerothodoros (Yunanistan)
VakıfBank: Naz Aydemir Akyol, Hill, Rasic, Slöetjes, Zhu, Kübra Akman Çalışkan (Gizem Örge, Gözde Kırdar, Cansu Özbay, Cansu Çetin)
Eczacıbaşı VitrA: Büşra Kılıçlı, Boskovic, Larson, Adams, Ognjenovic, Kosheleva (Gülden Kuzubaşıoğlu, Simge Şebnem Aköz, Nilay Özdemir, Neslihan Demir Güler)
Setler: 25-20, 26-24, 25-22
Süre: 90 dakika (29,33,28)
- 22 Nisan 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 23:45
- Uğurlu yönetecek
Toplam 2
Yorum
Ersoy Erkul Maç içinde hakem esteban,ve diger iki pozisyonda verdiği kararlarda hatalıydı kazanmış olsakta doğruları söylemek lazım
- Rodallega rotayı Avrupa'ya kırdı
Toplam 7
Yorum
ts-world Ndoye ve Rodallega oyun tarzı olarak birbirinden çok farklı karakterler. Ndoye sırtı kaleye dönük oynayabilen ve top tutabilen bir futbolcu
- Başakşehir'den açıklama
Toplam 5
Yorum
Futbolumuz bitiyor Bu mu futbol klubu yaziklar olsun
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