Filede final için son adım
Efeler Ligi play-off yarı finalinde son maçlar bugün yapılacak. Serilerinde 1-1'lik eşitlik bulunan Fenerbahçe ile Arkas ve Halkbank ile Ziraat Bankası finale yükselme mücadelesi verecek. F.Bahçe-Arkas arasındaki karşılaşma 18.00'de Burhan Felek Voleybol Salonu'nda. Halkbank-Ziraat Bankası maçı ise 19.00'da TVF Voleybol Salonu'nda oynanacak.
- 21 Nisan 2017, Cuma
- Güncelleme: 01:35
FOTOMAÇ GÜNDEM
- Çıkın alın bu maçı
Toplam 11
Yorum
öğretici sen eve gidip oturursan hiçbir şeye karışmazsan GS kazanır bu maçı ! ama burnunu sokarsan işleri karıştırırsın yine ! eve git primi kazan !
- Kaleye Costil iddiası
Toplam 11
Yorum
Hamdi Güneş Eksiğimiz kaleci değil ki.Kaç yıldır Alex'in boşluğu dolmadı.Emre vardı,ne hikmetse gönderildi,yeri boş kaldı.Çok iyi bir hoca alınmalı .
- "Şenol hocanın tavrından utan UEFA"
Toplam 11
Yorum
sami agzinizin payini aldiniz
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