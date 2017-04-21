Filede final için son adım

Efeler Ligi play-off yarı finalinde son maçlar bugün yapılacak. Serilerinde 1-1'lik eşitlik bulunan Fenerbahçe ile Arkas ve Halkbank ile Ziraat Bankası finale yükselme mücadelesi verecek. F.Bahçe-Arkas arasındaki karşılaşma 18.00'de Burhan Felek Voleybol Salonu'nda. Halkbank-Ziraat Bankası maçı ise 19.00'da TVF Voleybol Salonu'nda oynanacak.