Arkas maçı 5 TL
Efeler Voleybol Ligi Play-off yarı final serisinin 3. maçında Fenerbahçe ile Arkas Spor bu akşam Burhan Felek'te karşı karşıya gelecek. Sarı-lacivertli yönetim maçın biletlerini 5 TL olarak açıkladı. Tüm taraftarları salonu doldurmaya davet edildi. Biletler Burhan Felek Spor Salonu girişinde satılacak.
- 20 Nisan 2017, Perşembe
- Güncelleme: 01:03
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Lyon ve Beşiktaş'a 'ertelemeli' men cezası
Toplam 25
Yorum
ua inadına yarın sahada sadece bjk değil tüm takımların bayrakları olmalıki birlik beraberliği görsünler yapılması gereken bana kalırsa bu
- "Doğru bir karar olduğunu düşünüyorum"
Toplam 6
Yorum
Mulayim Bjktasin uefada lobisi yok...bu kadarina da sukretmek lazim
- Defansif 10 numara
Toplam 10
Yorum
FENER AYNI FENER AYKUT TARZI BİR ADAM..BAL YAPMAZ..
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