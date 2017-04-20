 Arkas maçı 5 TL – Fotomaç – 20 Nisan 2017
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    20 Nisan 2017, Perşembe
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    maçı 5 TL

    Arkas maçı 5 TL
    Efeler Voleybol Ligi Play-off yarı final serisinin 3. maçında ile Spor bu akşam Burhan Felek'te karşı karşıya gelecek. Sarı-lacivertli yönetim maçın biletlerini 5 TL olarak açıkladı. Tüm taraftarları salonu doldurmaya davet edildi. Biletler Burhan Felek Spor Salonu girişinde satılacak.
    1. 20 Nisan 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 01:03
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