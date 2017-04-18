 Filede play-off rövanşları oynanıyor – Fotomaç – 18 Nisan 2017
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    18 Nisan 2017, Salı
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    Filede play-off rövanşları oynanıyor

    Filede play-off rövanşları oynanıyor
    yarı final turunda, ikinci maçlar bugün oynanacak. F.Bahçe 18.00'de 3-1 yenildiği Arkas'a konuk olacak. 19.00'da ise Ziraat Bankası ilk maçta 3-2 yendiği Halkbank'ı ağırlayacak. Arkas ve Ziraat galip gelirlerse finale yükselecekler; aksi halde seri uzayacak.
    1. 18 Nisan 2017, Salı
    2. Güncelleme: 00:56
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