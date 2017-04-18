Filede play-off rövanşları oynanıyor
Voleybol Efeler Ligi yarı final turunda, ikinci maçlar bugün oynanacak. F.Bahçe 18.00'de 3-1 yenildiği Arkas'a konuk olacak. 19.00'da ise Ziraat Bankası ilk maçta 3-2 yendiği Halkbank'ı ağırlayacak. Arkas ve Ziraat galip gelirlerse finale yükselecekler; aksi halde seri uzayacak.
- 18 Nisan 2017, Salı
- Güncelleme: 00:56
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- '10 milyon euro'
Toplam 17
Yorum
Tokatlı Saygıdeğer başkan, siz aklınızı mı kaçırdınız yahu? 10 m nedir allah aşkına? Kolay mı yetişiyo bu çocuklar ??????
- Yıldız oyuncu idmanı yarıda bıraktı!
Toplam 4
Yorum
bjkli Of aman bende bir an Atiba ya bir şey oldu sandım!
- Beşiktaş'tan Tolgay Arslan açıklaması
Toplam 4
Yorum
Murat Futboldan anlayipta yazsaniz ne ala hoca oynattida tolgaymi oynamadi çok kaliteli bir oyuncu çokta efendi
Filede play-off rövanşları oynanıyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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