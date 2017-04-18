Fenerbahçe kazandı, seriyi eşitledi!
Voleybol Efeler Ligi play-off yarı final ikinci maçında Fenerbahçe, Arkas Spor'u 3-2 mağlup ederek, seride durumu 1-1'e getirdi.
Karşılaşmanın son setinde Fenerbahçe'nin 15-14 öne geçtiği pozisyonun ardından Arkas Spor, pozisyonun görüntülü değerlendirme sistemi ile izlenmesini talep etti. Sayının Fenerbahçe'ye verilmesinin kararlaştırılmasından sonra itirazlarını sürdüren Arkas Spor'da Gökhan Gökgöz, kırmızı kartla cezalandırıldı ve İzmir ekibi seti 16-14 kaybetti.
İlk maçı Arkas Spor'un 3-1 kazandığı seride finale yükselecek ekip, 21 Nisan Cuma günü İstanbul'da oynanacak maçın ardından belli olacak.
Arkas Spor: 2 - Fenerbahçe: 3 - Fenerbahçe, seride eşitliği yakaladı
Salon: Atatürk Voleybol Vestel Venus Arena
Hakemler: Nurper Özbar, Yavuz Akdemir
Arkas Spor: Mustafa Koç, Sanders, Mauricio, Hakkı Çapkınoğlu, Sanchez, Yiğit Gülmezoğlu (Ahmet Karataş, Gökhan Gökgöz, Bravo)
Fenerbahçe: Sket, Sabit Karaağaç, Metin Toy, Quesque, Pajenk, Selçuk Keskin (Mehmet Özbek, Alperay Demirciler, Oğulcan Yatgın, Bertuğ Öndeş)
Setler: 19-25, 27-25, 22-25, 25-23, 14-16
Süre: 154 dakika (27, 41, 31, 32, 23)
- 18 Nisan 2017, Salı
- Güncelleme: 21:57
- Es-Es deplasmanda lideri yıktı
Toplam 2
Yorum
Tarzan Eskişehirspor'un fark atacağı maç zor kazandı
- Yenilgiye ‘maç başı’ yok
Toplam 4
Yorum
murat çok iyi.yüksek maaşlı oyuncularda almayın takımda tavan maaşı 3 yapmalıyız bikaç oyuncu için,ortalama maaş 2 ye düşürülmeli toplamda.
- Es-Es deplasmanda lideri yıktı
Toplam 2
Yorum
alp arslan bizimle büyüyen ES E....sen layık olduğun yere döneceksin ....birde idareciler akıllı olsa..herkes birleşip güçlü bir sponsor bulunsa
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