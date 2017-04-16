Şampiyon Bursa!

Cengiz Göllü Voleybol Salonu'nda oynanan maçın ilk iki setinde ev sahibi ekip, üstün bir oyun sergiledi. İlk iki seti 25-15 ve 25-16 üstün tamamlayan yeşil-beyazlılar, 2-0 öne geçti. Oldukça çekişmeli geçen üçüncü seti 25-23 kazanan Bursa Büyükşehir Belediyespor, maçı da 3-0 önde tamamlayarak ikinci kez kupanın sahibi olma başarısı gösterdi.







Karşılaşmanın sonunda Bursa temsilcinin oyuncuları teknik heyet ve taraftarlarla büyük sevinç yaşadı.



Karşılaşmayı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu da takip etti. Bakan Müezzinoğlu, şampiyonluk sevincini beraberindekilerle paylaştı.



KUPA MÜEZZİNOĞLU'NDAN

Bursa Büyükşehir Belediyesi voleybolcuları, Avrupa Kupası'nı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu'nun elinden aldı.



BAKAN KILIÇ TEBRİK ETTİ

Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç, Voleybol Kadınlar Challenge Kupası'nda Şampiyon olan Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulübü için tebrik mesajı yayımladı.



Bakan Çağatay Kılıç, tebrik mesajında şu ifadelere yer verdi; "Voleybol Kadınlar Challenge Kupası finali rövanşında, Yunanistan'ın Olympiakos takımını 3-0 mağlup ederek Şampiyon olan Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulübü'nü kutluyorum. Temsilcilerimizin uluslararası arenada elde ettiği başarılar bizleri gururlandırıyor. Tarihinde ikinci kez kupayı kazanan Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulubü'ne bizlere yaşattıkları gurur ve sevinç için teşekkür ediyorum. Bu başarıda emeği geçen sporcularımızı, teknik heyetimizi ve yöneticilerimizi tebrik ediyorum."







''İNANMIŞLIĞIN ZAFERİNİ GÖRDÜK''

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, Cengiz Göllü Voleybol Salonu'nda oynanan karşılaşmanın ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, Voleybol Kadınlar Challenge Kupası finalinde, ilk maçta deplasmanda 3-2 mağlup olduğu Yunan temsilcisi Olympiakos'u rövanşta 3-0 yenerek kupayı kazanan Bursa Büyükşehir Belediyespor'un Bursa'nın ve Türkiye'nin gururu olduğunu söyledi.



Oyuncuları ve teknik heyeti kutlayan Müezzinoğlu, şunları kaydetti: ''İnanmışlığın zaferini gördük. 3-0 gibi netice aldılar. İlk 2 set açık ara farkla gitti. Herhalde son sette seyirci heyecanını arzu ettiler. Bizi son dakikaya kadar hop oturtup hop kaldırdılar. Onları tebrik ediyorum. Onlarla onur ve gurur duyuyoruz. Bursa ve ülkemize bu zafer hayırlı olsun. İnanıyorum ki Bursa'dan bu kupa artık ayrılmaz. Onların o yüreği olduğu sürece inşallah uzun süre bu kupa Bursa'da kalacak.''



Salon: Cengiz Göllü



Hakemler: Nicholas Heckford (İngiltere), Danica Lisa Viktorini (Slovakya)



Bursa Büyükşehir Belediyespor: Horvath, Prokopic, Da Silva, Fatma Yıldırım, İpek Soroğlu, Özge Kırdar (Aylin Sarıoğlu, Ceren Cihan, Nuran İnce, Yaren Hatipoğlu, Merve İkbal Aybayrak)



Olympiakos: Malasai, Giota, Hippe, Lazarevic, Lamprousi, Christodoulou (Konomi, Vlachaki, Teza, Emmanoulidou)



Setler: 25-15, 25-16, 25-23



Süre: 80 dakika (25, 25, 30)