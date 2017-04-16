 Kulüp başkanına telegraf gönderdi – Fotomaç – 16 Nisan 2017
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    16 Nisan 2017, Pazar
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    Kulüp başkanına telegraf gönderdi

    Kulüp başkanına telegraf gönderdi

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bursa Büyükşehir Belediye Spor Kulübü Kadın Voleybol Takımı’nın CEV Challenge Kupası’nı kazanarak yeniden Avrupa Şampiyonu olması sebebiyle Kulüp Başkanı ve Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe’ye tebrik telgrafı gönderdi.

    Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezinden yapılan yazılı açıklamada, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Bursa Büyükşehir Belediyespor Voleybol Takımı'nın, Voleybol Kadınlar Challenge Kupası'nda şampiyon olması dolayısıyla, Bursa Büyükşehir Belediye Spor Kulübü Başkanı Recep Altepe'ye bir tebrik telgrafı göndermiştir" denildi.
    1. 16 Nisan 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 12:56
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