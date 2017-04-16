Kulüp başkanına telegraf gönderdi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bursa Büyükşehir Belediye Spor Kulübü Kadın Voleybol Takımı’nın CEV Challenge Kupası’nı kazanarak yeniden Avrupa Şampiyonu olması sebebiyle Kulüp Başkanı ve Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe’ye tebrik telgrafı gönderdi.
- 16 Nisan 2017, Pazar
- Güncelleme: 12:56
- Morozyuk sürprizi
Toplam 4
Yorum
serdar akay cenk ergün yine komisyon peşinde kuruttunuz ulan gsyi komisyoncu ve ftbl cahilleri kişiler gsyi hızla İFLAS a sürüklüyor.
- Emrah dönmek istemiyor
Toplam 3
Yorum
Cemil Koçoğlu Şimdi Kanat Oyuncusu olarak Yasin - Sinan - Emrah Başsan var mı?.. Bir de Cengiz Ünder alınır, Galatasaray 7 -8 Sene Kanat ihtiyacı kalmaz..
- Morozyuk sürprizi
Toplam 4
Yorum
Berna Türker Önce Yönetimin tasfiyesi lazım. Sonra TUDOR gidecek. Sonra, Sabri - Hakan Balta - De Jong - Chedjou - Sneijder gidecek. Genç oyuncular alına
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