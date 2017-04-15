 ‘Olağanüstü’ – Fotomaç – 15 Nisan 2017
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    15 Nisan 2017, Cumartesi
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    ‘Olağanüstü’

    ‘Olağanüstü’
    VESTEL Venus Sultanlar Ligi'nde Vakıfbank'ı eleyerek finale kalan G.Saray Kadın Voleybol Takımı'nın antrenörü Ataman Güneyligil, "Vakıfbank'ın bir oyuncusuna ödediği para, bizim tüm takımın bütçesine denk. Geldiğimiz nokta olağanüstü" dedi. Güneyligil, finaldeki rakipleri F.Bahçe'yi 3-4 yıldır yenememelerine rağmen şampiyonluğa inandığını kaydetti.
    1. 15 Nisan 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 01:39
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