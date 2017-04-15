‘Olağanüstü’
VESTEL Venus Sultanlar Ligi'nde Vakıfbank'ı eleyerek finale kalan G.Saray Kadın Voleybol Takımı'nın antrenörü Ataman Güneyligil, "Vakıfbank'ın bir oyuncusuna ödediği para, bizim tüm takımın bütçesine denk. Geldiğimiz nokta olağanüstü" dedi. Güneyligil, finaldeki rakipleri F.Bahçe'yi 3-4 yıldır yenememelerine rağmen şampiyonluğa inandığını kaydetti.
- 15 Nisan 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 01:39
FOTOMAÇ GÜNDEM
- Beşiktaş, deja vu yaşadı
Toplam 9
Yorum
laubalilik ATİBANIN ATTIĞI O GERİ PAS, FABRİNİN YAPTIĞI O ÇALIMLAR, TOLGAYIN SERBEST VURUŞ YAPMASI LAUBALİLİK: BAŞKA AÇIKLAMASI YOK. YAZIK ETTİNİZ.
- UEFA'dan flaş karar
Toplam 2
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KARAKARTAL 70 HOLİGAN TRİBÜNDE BEŞİKTAŞLI TARAFTARLARA SALDIRIYOR , TARAFTAR OLAYINI BEŞİKTAŞA YAZIYOR ALÇAKLAR. BU KONUDA SUSMAYIN
- Orman, Lyon Başkanı'na cevap verecek
Toplam 4
Yorum
FIRAT gölcu almadan dembaba asparagaz haberiyle bu kadar idare edilir fabrinin gönderilmesi lazım
‘Olağanüstü’ haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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