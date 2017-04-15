 Eczacı’dan Kim’e servet – Fotomaç – 15 Nisan 2017
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    15 Nisan 2017, Cumartesi
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    Eczacı’dan Kim’e servet

    Eczacı’dan Kim’e servet
    Fenerbahçe'nin kadın voleybol takımının süper yıldızı Kim Yeon-Koung'a Eczacıbaşı Vitra kancası... Sarı-lacivertlilerden yılda 2 milyon dolar kazanan Güney Koreli oyuncuya, Eczacı'nın 3 milyon dolar önerdiği öğrenildi. Kim'in de yüzde 33'lük artışa denk gelen bu teklife sıcak baktığı kaydedildi.
    1. 15 Nisan 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 23:03
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