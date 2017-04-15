Eczacı’dan Kim’e servet

Fenerbahçe'nin kadın voleybol takımının süper yıldızı Kim Yeon-Koung'a Eczacıbaşı Vitra kancası... Sarı-lacivertlilerden yılda 2 milyon dolar kazanan Güney Koreli oyuncuya, Eczacı'nın 3 milyon dolar önerdiği öğrenildi. Kim'in de yüzde 33'lük artışa denk gelen bu teklife sıcak baktığı kaydedildi.