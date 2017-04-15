Bursa Büyükşehir şampiyon!

Bursa Büyükşehir Belediyespor, böylece ikinci kez kupayı kazandı.



Cengiz Göllü Voleybol Salonu'nda oynanan maçın ilk iki setinde ev sahibi ekip, üstün bir oyun sergiledi. İlk iki seti 25-15 ve 25-16 üstün tamamlayan yeşil-beyazlılar, 2-0 öne geçti. Oldukça çekişmeli geçen üçüncü seti 25-23 kazanan Bursa Büyükşehir Belediyespor, maçı da 3-0 önde tamamlayarak ikinci kez kupanın sahibi olma başarısı gösterdi.







Karşılaşmanın sonunda Bursa temsilcinin oyuncuları teknik heyet ve taraftarlarla büyük sevinç yaşadı.



Karşılaşmayı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu da takip etti. Bakan Müezzinoğlu, şampiyonluk sevincini beraberindekilerle paylaştı.



BAKAN KILIÇ TEBRİK ETTİ

Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç, Voleybol Kadınlar Challenge Kupası'nda Şampiyon olan Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulübü için tebrik mesajı yayımladı.



Bakan Çağatay Kılıç, tebrik mesajında şu ifadelere yer verdi; "Voleybol Kadınlar Challenge Kupası finali rövanşında, Yunanistan'ın Olympiakos takımını 3-0 mağlup ederek Şampiyon olan Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulübü'nü kutluyorum. Temsilcilerimizin uluslararası arenada elde ettiği başarılar bizleri gururlandırıyor. Tarihinde ikinci kez kupayı kazanan Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulubü'ne bizlere yaşattıkları gurur ve sevinç için teşekkür ediyorum. Bu başarıda emeği geçen sporcularımızı, teknik heyetimizi ve yöneticilerimizi tebrik ediyorum."







Salon: Cengiz Göllü



Hakemler: Nicholas Heckford (İngiltere), Danica Lisa Viktorini (Slovakya)



Bursa Büyükşehir Belediyespor: Horvath, Prokopic, Da Silva, Fatma Yıldırım, İpek Soroğlu, Özge Kırdar (Aylin Sarıoğlu, Ceren Cihan, Nuran İnce, Yaren Hatipoğlu, Merve İkbal Aybayrak)



Olympiakos: Malasai, Giota, Hippe, Lazarevic, Lamprousi, Christodoulou (Konomi, Vlachaki, Teza, Emmanoulidou)



Setler: 25-15, 25-16, 25-23



Süre: 80 dakika (25, 25, 30)